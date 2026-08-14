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Chim Pum Callao 2026: horarios, programación y actividades del evento chalaco

El Chim Pum Callao 2026 celebrará los 190 años del primer puerto con 12 horas de salsa, grandes artistas y esperados homenajes este 15 de agosto.

Conoce todo para disfrutar de Chim Pum Callao 2026. Foto: composición LR/difusión
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El Chim Pum Callao 2026 celebrará los 190 años del Callao con una gran jornada de salsa nacional e internacional este sábado 15 de agosto en el renovado Estadio Campolo Alcalde de La Perla. El festival contará con la participación de Grupo Niche, Adolescentes Orquesta, Willie González, Viti Ruiz, Nino Segarra y Moncho Rivera, además de reconocidos artistas nacionales.

Chim Pum Callao

Programación de Chim Pum Callao 2026. Foto: difusión

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¿A qué hora empieza el Chim Pum Callao 2026 y cuál es su programación?

El Festival Internacional Chim Pum Callao 2026 abrirá sus puertas a las 3:00 p. m. en el Estadio Campolo Alcalde, ubicado en el distrito de La Perla. Desde ese momento, diferentes agrupaciones y artistas nacionales se encargarán de iniciar la jornada salsera antes de la presentación de las grandes figuras internacionales.

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  • 3:00 p. m. — Apertura de puertas
  • 3:30 p. m. — La Banda Chalaca
  • 5:00 p. m. — Ayrton Laura
  • 6:00 p. m. — La Clave de Alfonzo Collantes
  • 7:00 p. m. — K’llao Salsa
  • 8:00 p. m. — Maryto y su Salsón
  • 8:50 p. m. — Engerberth Tapia
  • 9:30 p. m. — Zaperoko
  • Después de las 9:30 p. m. — Nino Segarra
  • Willie González
  • Moncho Rivera
  • Viti Ruiz
  • Adolescentes Orquesta
  • Cierre del evento — Grupo Niche

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¿Qué artistas estarán en el Chim Pum Callao 2026 y qué homenajes realizarán?

La cartelera del Chim Pum Callao 2026 reunirá a importantes exponentes de la salsa internacional y nacional. Uno de los atractivos de esta edición será el esperado retorno del Grupo Niche, agrupación salsera de Colombia que volverá a participar en el festival chalaco después de 25 años.

El festival también tendrá dos homenajes especiales. Viti Ruiz realizará un tributo a su hermano Frankie Ruiz, interpretando algunos de los grandes éxitos de la salsa romántica. Por su parte, Moncho Rivera rendirá homenaje al legado de Ismael Rivera, conocido como el sonero mayor.

La representación nacional estará a cargo de artistas como Zaperoko, K’llao Salsa, Engerberth Tapia, Maryto y su Salsón, La Banda Chalaca y Ayrton Laura, entre otros.

Entradas y recomendaciones para asistir al Chim Pum Callao

El evento se desarrollará durante aproximadamente 12 horas en el renovado Estadio Campolo Alcalde de La Perla. Las entradas están disponibles a través de Teleticket, con precios populares que mantendrán las tarifas del año pasado y venta hasta agotar stock.

De esta manera, el Chim Pum Callao 2026 se prepara para una extensa jornada de salsa y sabor con una programación que combina reconocidos artistas nacionales, grandes figuras internacionales y homenajes a destacados referentes de la música tropical.

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