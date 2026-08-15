‘La Reina del Flow en Concierto’ llega a Latinoamérica tras el éxito en España, destacando la participación de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya. El evento se celebrará en Perú el 12 de septiembre. Fotos: difusión

‘La Reina del Flow en Concierto’ llega a Latinoamérica tras el éxito en España, destacando la participación de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya. El evento se celebrará en Perú el 12 de septiembre. Fotos: difusión

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Después de reunir a más de 120.000 espectadores en España, 'La Reina del Flow en Concierto' aterriza en Latinoamérica con una novedad especial para los fanáticos de una de las producciones más populares en español. Carolina Ramírez será parte del espectáculo y volverá a interpretar a Yeimy Montoya, uno de los personajes más queridos de la serie.

En Perú, la presentación está programada para el 12 de septiembre en Costa 21, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que combinará música, personajes y elementos del universo de 'La Reina del Flow'. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

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Las entradas ya están disponibles en Teleticket. Los fanáticos podrán disfrutar de una experiencia que fusiona música, personajes y elementos de la serie.

Carolina Ramírez será parte de 'La Reina del Flow en Concierto'

Luego de dedicar los últimos meses a su nueva etapa como madre, Carolina Ramírez decidió reservar un espacio en su agenda para reencontrarse con los seguidores que han acompañado durante años la historia de 'La Reina del Flow' y contribuido a convertirla en un fenómeno reconocido internacionalmente.

La presencia de la actriz representa una nueva fase para 'La Reina del Flow en Concierto', una producción que busca renovarse en cada destino e incorporar elementos capaces de sorprender al público. Los fanáticos en Lima tendrán la posibilidad de volver a conectarse con Yeimy Montoya y vivir una velada centrada en la música y los personajes que marcaron la historia de la exitosa ficción.

Además, durante el recorrido por Latinoamérica se anunciarán nuevas sorpresas y participaciones especiales, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente en cada una de las funciones.

El montaje fusionará música urbana con una puesta en escena basada en la historia de Yeimy Montoya y contará con la organización de Showbizz y Masterlive. La noticia ha despertado expectativa entre los seguidores, quienes podrán experimentar el universo de la serie en un formato que va más allá de la pantalla.