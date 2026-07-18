Perú Fest 2026: Circo, conciertos, juegos mecánicos, dinosaurios y más eventos por Fiestas Patrias
Con atracciones como 'Natilla Circus', juegos mecánicos y una 'Zona medieval', el festival ofrecerá actividades artísticas y recreativas para el disfrute de las familias.
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¡La mejor diversión para grandes y chicos! A pocos días de que se celebren las Fiestas Patrias en nuestro país, Perú Fest 2026 abrirá sus puertas para que todas las familias puedan disfrutar de un gran show con la mejor diversión para esta temporada. La inauguración será este viernes 24 de julio en el Parque de la Exposición (Puerta 1 – Av. 28 de julio).
El gran festival que celebra nuestra peruanidad tendrá diversas actividades artísticas y de recreación para que todo el público se divierta de principio a fin. Entre las principales atracciones se destaca el espectáculo circense 'Natilla Circus', además de juegos mecánicos, dinosaurios, show infantil y la comentada 'Zona medieval'.
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Artistas serán parte del Perú Fest 2026
Asimismo, la música también estará presente en el 'Perú Fest 2026' con grandes conciertos de los más reconocidos artistas de diversos géneros, los cuales serán anunciados en los próximos días. Asimismo, la gastronomía no podía faltar en el evento, que contará con lo mejor de nuestras comidas de la costa, sierra y selva.
"Estamos preparando todo para lo que será la inauguración del ‘Perú Fest 2026’, contaremos con una gran cantidad de atracciones para que el público presente pase un día inolvidable en estas Fiestas Patrias. Además, vamos a tener grandes conciertos musicales y lo mejor de nuestra gastronomía para la ciudadanía, que podrá asistir con toda la tranquilidad ya que contamos con seguridad garantizada", expresaron los organizadores del evento.
Cabe precisar que el público asistente al 'Perú Fest 2026' podrá ingresar solo pagando S/10, que te da acceso a disfrutar de todas las atracciones de diversión como es el circo, los juegos mecánicos, los dinosaurios y los conciertos en vivo. Recordemos que este evento irá del viernes 24 de julio al domingo 16 de agosto en el Parque de la Exposición.