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Agosto inicia con una variada cartelera de conciertos y shows que promete conquistar a los fanáticos de la música. Durante todo el mes, Lima recibirá espectáculos para distintos gustos, con propuestas de rock, pop, metal, música urbana y ritmos latinos. Revisa la programación completa y descubre las presentaciones de artistas internacionales como Maroon 5, Paulo Londra, Rubén Blades, Rawayana, entre otros.

Diego Torres, 1 de agosto

Diego Torres, uno de los máximos exponentes de la música romántica, ya está en nuestro país para ofrecer un concierto este sábado 1 de agosto en el anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional 'Mi Norte & Mi Sur'. El artista argentino cantará sus mejores éxitos como 'Color esperanza', 'Mejor que ayer', 'Sueños', 'Sé que ya no volverás' y temas de su última producción. Aún quedan entradas a través de Teleticket con precios que van desde S/ 165.

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Lara Campos, 2 de agosto

La cantante e influencer mexicana Lara Campos, quien ha logrado un gran éxito en YouTube con sus canciones infantiles, tuvo un cálido recibimiento en Perú, días antes del show que ofrecerá este domingo 2 de agosto en Arena 1 de San Miguel, ubicado en la Costa Verde. El público podrá cantar, emocionarse y disfrutar de una tarde mágica con lo mejor de su repertorio, que incluye temas como 'Todo tiene tambor', 'Galleta', 'Vamos a jugar' y el éxito que la catapultó a la fama, 'Rhenné'. Los boletos se pueden conseguir en Ticketmaster.

Grupo Niche, 13 y 14 de agosto

El Grupo Niche, una de las agrupaciones que le ha dedicado un tema a Perú, ofrecerá dos conciertos en el Gran Teatro Nacional, los cuales están programados para este 13 y 14 de agosto. Su legado musical incluye himnos inolvidables como 'Cali Pachanguero', 'Una Aventura', 'Sin Sentimiento' y 'Gotas de Lluvia', canciones que continúan sonando con fuerza en cada rincón de Latinoamérica. Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.

'La trilogía de los 90', 14 de agosto

Las grandes voces de la salsa juvenil que marcaron a toda una generación llegarán a nuestro país para reencontrarse con sus fieles seguidoras en una noche especial frente al mar, en Costa 21. Los exintegrantes de las recordadas agrupaciones Salserín y Adolescentes se juntarán con los actuales ídolos de Salsa Kids para rendir tributo a la época noventera en un espectáculo titulado 'La trilogía de los 90: solo éxitos'. Los boletos se pueden conseguir en Teleticket.

Para este esperado evento, regresan al Perú los ex Salserín René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix, al igual que los ex Adolescentes, con las voces de Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo. En tanto, Salsa Kids celebrará en Lima sus 35 años con una presentación especial que cerrará esta trilogía de agrupaciones juveniles, de las más queridas por el público peruano en los 90.

Las grandes voces de la salsa juvenil se reunirán en Lima el 14 de agosto para rendir homenaje a los éxitos de los 90. Exintegrantes de Salserín y Adolescentes se unen a Salsa Kids.

Rawayana, 15 de agosto

Rawayana vuelve a nuestro país para ofrecer un concierto en Costa 21 de San Miguel, como parte de su gira llamada '¿Dónde es el after?', nombre de su más reciente producción discográfica. La popular agrupación venezolana interpretará 'La Noche Que No Había Uber', con la que Rawayana debutó en Gallery Sessions, y 'Reyimiller', su primer paso por COLORS. Las entradas se pueden adquirir a través de Teleticket.

Rubén Blades, 20 de agosto

Rubén Blades, una de las voces más importantes de la música latinoamericana, llegará a Perú este 20 de agosto con su 'Fotografías Tour'. El reconocido artista panameño volverá a encontrarse con sus fanáticos peruanos en el Arena 1 Park de San Miguel, en una noche que promete ser histórica. No faltarán los clásicos que han marcado más de cinco décadas de trayectoria como 'Pedro Navaja', 'Plástico', 'Decisiones', 'Amor y control', 'Buscando América' y muchos más. Las entradas del show están a la venta en Ticketmaster.

Las entradas para este esperado reencuentro están disponibles en Ticketmaster. La preventa ocurre el 9 y 10 de abril y la venta general inicia el 11 de abril.

Paulo Londra, 29 de agosto

El cantante argentino Paulo Londra ofrecerá un gran concierto en el Estadio Nacional de Lima, uno de los escenarios más representativos del país, como parte de su gira 'Next rounds tour'. El artista cordobés llegará al territorio nacional el 29 de agosto con éxitos como 'Adán y Eva', 'Nena maldición' y 'Tal vez'. Las entradas estarán disponibles en la plataforma Teleticket.

Palo Londra se presentará en el Estadio Nacional Foto: Composición LR

Maroon 5, 31 de agosto

¡Vienen por tercera vez! La banda estadounidense Maroon 5 ofrecerá un único show en Lima el lunes 31 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional como parte de 'Love Is Like', gira con la que la banda busca reconectar con sus raíces musicales y acercarse al sonido que los catapultó a la fama a inicios de los 2000. El grupo liderado por Adam Levine deleitará a sus fanáticos con clásicos que marcaron su carrera, como 'Sunday Morning' y 'Moves Like Jagger', además de los temas de su más reciente producción, 'Love Is Like'. Aún quedan boletos en Teleticket.