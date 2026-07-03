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La nostalgia por las telenovelas infantiles de los años 2000 llegará a Lima con 'Cómplices JUNTOS la gira', un espectáculo que reunirá en un mismo escenario las canciones más populares de exitosas producciones como 'Cómplices al rescate', 'Amigos x Siempre', 'Alegrijes y Rebujos' y '¡Vivan los niños!'. El esperado evento se realizará en el Arena Monumental y promete convertirse en uno de los conciertos más emotivos para quienes crecieron con estos clásicos musicales.

La producción confirmó que el espectáculo contará con artistas invitados sorpresa, cuyos nombres serán revelados de forma progresiva en las redes sociales oficiales del evento. Además, informó que la primera etapa de preventa se agotó rápidamente, por lo que los fanáticos aún tienen una nueva oportunidad para adquirir sus boletos durante la preventa 2, disponible por tiempo limitado en Ticketmaster.

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¿Cuándo es el concierto de 'Cómplices al rescate' en Lima?

El concierto 'Cómplices JUNTOS la gira' se llevará a cabo el 16 de octubre en el Arena Monumental, marcando la primera vez que este espectáculo llega a Lima. El evento reunirá sobre el escenario las canciones que acompañaron la infancia y adolescencia de miles de seguidores en Latinoamérica, con una noche llena de recuerdos y emoción.

Este espectáculo promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año para quienes crecieron escuchando las canciones de las telenovelas infantiles de los 2000. Más que un concierto, será un reencuentro con la música, los recuerdos y las emociones que marcaron a toda una generación.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto de 'Cómplices al rescate' en Perú?

La producción informó que la preventa 1, desarrollada entre el 27 de junio y el 1 de julio, se agotó rápidamente debido a la alta demanda de los seguidores que buscaban asegurar su asistencia al espectáculo.

Sin embargo, todavía se encuentra disponible la preventa 2, que estará vigente del 2 al 15 de julio, lo que permite a los fanáticos adquirir sus entradas antes del inicio de la venta general. Los boletos pueden comprarse a través de Ticketmaster, plataforma oficial para la venta de entradas del evento.

Precios para 'Cómplices al rescate'