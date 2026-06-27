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Happy Music Live en Lima 2026 reúne por primera vez a Marc Anthony, Manuel Turizo, Fonseca y Kapo en un imperdible concierto

Lima se alista para el Happy Music Live 2026, un festival que reunirá a Marc Anthony, Manuel Turizo, Fonseca y Kapo en el Estadio San Marcos. La preventa de entradas será por tiempo limitado.

Festival Happy Music Live será realizado el 4 de diciembre en el Estadio San Marcos.
Festival Happy Music Live será realizado el 4 de diciembre en el Estadio San Marcos. | Foto: F&M Entertainment
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Lima se prepara para recibir uno de los encuentros musicales más importantes del año: el Happy Music Live 2026. Cuatro figuras de la música latina compartirán escenario en un mismo festival, una combinación que pocas veces se ha visto y que promete marcar un hito en la agenda de conciertos del país.

El Estadio San Marcos será el escenario de esta cita que reunirá a Marc Anthony, Manuel Turizo, Fonseca y Kapo el próximo 4 de diciembre. La producción, a cargo de F&M Entertainment, busca ofrecer un espectáculo de gran formato, con una puesta en escena comparable a la de los conciertos internacionales que recorren la región.

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¿Cuándo es la preventa y la venta general de Happy Music Live?

El festival Happy Music Live tendrá como uno de los protagonistas a Marc Anthony, considerado uno de los íconos de la salsa con clásicos como 'Vivir Mi Vida' y 'Valió La Pena'. A su lado estará Fonseca, voz reconocida del pop latino colombiano y ganador de múltiples Latin Grammy, con temas como 'Te Mando Flores' y 'Arroyito'. La nueva generación estará representada por Manuel Turizo, fenómeno global con éxitos como 'La Bachata' y 'Una Lady Como Tú'. El cartel se completa con Kapo, artista colombiano que se ha consolidado como una de las revelaciones más destacadas de los últimos años.

La preventa exclusiva con tarjetas BBVA se realiza hasta el 27 de junio y ofrece un descuento del 15% sobre el precio full, mientras que la venta general comenzará el 28 de junio a través de Ticketmaster.

Precios y zonas del festival Happy Music Live en Lima 2026.

Precios y zonas del festival Happy Music Live en Lima 2026. Foto: captura Ticketmaster

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Happy Music Live en Lima 2026: precios y zonas

Los precios de las entradas para Happy Music Live en Lima 2026 varían según la ubicación en el Estadio San Marcos, con opciones que van desde sectores populares hasta zonas preferenciales, diseñadas para que los asistentes puedan elegir la experiencia que mejor se ajuste a sus expectativas.

ZonasPreventa BBVAPrecios full
Platinum (stand up)S/343S/395
Occidente / Oriente (sin numerar)S/282S/325
VIP (stand up)S/209S/240
TribunaS/127S/145
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