El cantante y líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, se sinceró a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde compartió las dificultades que enfrenta al intentar equilibrar su apretada agenda laboral con su rol como padre. En sus declaraciones, el artista confesó sentirse profundamente culpable tras un episodio que, según sus palabras, lo hizo reflexionar sobre los sacrificios que implica su rutina diaria.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre la relación con sus hijos?

Christian Domínguez, quien además de sus conciertos trabaja con diversas marcas y colabora profesionalmente con Karla Tarazona, madre de uno de sus hijos, detalló que recientemente no pudo cumplir con una de sus actividades diarias: llevar a sus hijos al colegio. Esto ocurrió tras una jornada laboral extenuante que terminó pasándole factura física y emocionalmente.

En el video, Domínguez narró con franqueza el impacto que tuvo en él no poder levantarse a las 5:30 a.m., como lo hace habitualmente, para ayudar a alistar a sus hijos antes de llevarlos a la escuela. "No me pude levantar para ver a mis hijos, recogerlos y llevarlos al colegio peinados, se han ido despeinados, desarreglados, sin perfume. Seguro habrán dicho ‘bieeeen’", expresó.

El cantante también reveló que su cuerpo colapsó debido al agotamiento acumulado, lo que lo obligó a quedarse dormido. "Ayer fue un día muy difícil. Me dio fiebre interna y mi cuerpo no me dio para más. Hoy también es un día complicado, un poquito más largo que ayer. Me quedaré trabajando hasta las 9 de la noche", añadió.

"Cuando tengo todo el día cargado no puedo ver a mi Cata, mi Cami ni qué decir. Con el novio tengo que decir: ‘Cami, ven, por favor, dame bola’. Es complicado", confesó.