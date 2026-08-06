El concierto de Foo Fighters en Perú se realizará el miércoles 3 de marzo de 2027. | Foto: Live Nation

El concierto de Foo Fighters en Perú se realizará el miércoles 3 de marzo de 2027. | Foto: Live Nation

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La espera termina. Tras más de tres décadas de carrera, Foo Fighters confirmó su primera visita a Perú, un anuncio que sacudió a la escena musical local y que marca un hito para los seguidores del rock alternativo. La agrupación liderada por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y voz principal de la banda desde su fundación en 1994, llega al Estadio San Marcos con un espectáculo que promete ser histórico.

El anuncio fue realizado por Live Nation y la expectativa no es menor: Foo Fighters ha recorrido los principales escenarios del mundo y ahora incluirá a Lima en su itinerario, un hecho que resalta la magnitud de su trayectoria y la fidelidad de sus fans en el país. El concierto contará además con la participación de la agrupación Cometa a la Deriva y la guitarrista Lucy Pérez, quienes abrirán la jornada y darán paso a una noche que promete quedar en la memoria de miles de asistentes.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Foo Fighters en Perú 2027?

El concierto de Foo Fighters en Perú se realizará a las 8.00 p. m. el miércoles 3 de marzo del 2027 en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más emblemáticos de Lima. La presentación forma parte del 'Take Cover Tour 2027', gira que acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum 'Your Favorite Toy' (2026).

Será la primera vez que Foo Fighters toque en el país, un acontecimiento que llega tras más de 30 años de carrera y que reafirma el estatus de la banda como referente del rock mundial. Dave Grohl estará acompañado por Chris Shiflett, Pat Smear, Nate Mendel, Rami Jaffee e Ilan Rubin.

Este será el primer concierto de Foo Fighters en Perú tras más de 30 años de carrera. Foto: Live Nation

Zonas y precios del concierto de Foo Fighters en Perú

El Estadio San Marcos se dividirá en cinco grandes zonas para el concierto que Foo Fighters ofrecerá en 2027. Los precios de las entradas variarán según el sector, por lo que el público tendrá múltiples opciones para escoger de acuerdo con su preferencia.

Preventa BBVA Preventa Artista Regular Cancha 1 S/350 S/402.50 S/402.50 Cancha 2 S/180.00 S/207.00 S/207.00 Oriente S/410.00 S/471.50 S/471.50 Occidente S/410.00 S/471.50 S/471.50 Tribuna Norte S/180.00 S/207.00 S/207.00

Zonas y precios para el concierto de Foo Fighters en Perú 2027. Foto: Live Nation

Preventa y venta general para el concierto de Foo Fighters en Perú 2027

Las entradas para el debut de Foo Fighters en el Estadio San Marcos se venderán exclusivamente a través de la web de Ticketmaster y estarán disponibles en tres etapas. La primera será la preventa artista, programada desde las 10.00 a. m. del lunes 10 de agosto hasta las 9.59 a. m. del martes 11. Luego seguirá la preventa BBVA, con un 15% de descuento, desde las 10.00 a. m. del martes 11 hasta las 9.59 a. m. del jueves 13. Finalmente, la venta regular se abrirá el mismo 13, apenas concluya la preventa BBVA, y se mantendrá activa hasta el 3 de marzo de 2027, día del concierto.

De acuerdo con la ticketera oficial, los boletos se entregarán únicamente a través de Quentro. Por ello, será indispensable descargar la aplicación en el dispositivo móvil y vincularla al correo electrónico registrado en Ticketmaster. Las entradas estarán disponibles en la cuenta del usuario a partir del 3 de febrero de 2027.