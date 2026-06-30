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Agrupación mexicana Bryndis X Siempre llega a Lima para celebrar las Fiestas Patrias: conoce la fecha, el lugar y precio de entradas

El público podrá disfrutar en el Parque de la Exposición de una jornada llena de ritmo, nostalgia y emoción junto a BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao.

Bryndis X Siempre llega a Perú para celebrar las Fiestas Patrias junto a Jamba.
Bryndis X Siempre llega a Perú para celebrar las Fiestas Patrias junto a Jamba. | Foto: difusión
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A menos de un mes de las Fiestas Patrias 2026, se siguen confirmando conciertos con artistas nacionales e internacionales. Uno de los eventos más esperados se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de Lima, donde se harán presentes BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao, en una noche dedicada a los grandes éxitos que han marcado generaciones.

Ambas agrupaciones son reconocidas por sus canciones románticas y bailables. BXS (Bryndis X Siempre) llegará con su repertorio el estilo que conquistó a miles de seguidores, mientras que Jambao pondrá a bailar al público con su característica fusión de cumbia y sonidos tropicales.

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BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao llegan a Lima

La cumbia y la música latina se apoderarán de Lima con la llegada del Cumbia Latin Fest, un espectáculo que reunirá a BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao, grandes exponentes del género, este martes 28 de julio del 2026 desde las 6:00 p. m.

El público podrá disfrutar en el Parque de la Exposición de una jornada llena de ritmo, nostalgia y emoción. Las entradas para este concierto, organizado por Latin Music Entertainment Group, están a la venta a través de Vaope con precios que van desde los S/129 hasta los S/299.

BXS (Bryndis X Siempre) y Jamba hacen gira por Perú

  • BXS (Bryndis X Siempre) y Jamba en Arequipa: 24 de julio
  • BXS (Bryndis X Siempre) y Jamba en Cusco: 25 de julio
  • BXS (Bryndis X Siempre) y Jamba en Tacna: 27 de julio

BXS Bryndis X Siempre es una exitosa agrupación de música romántica y balada liderada por los hermanos Guadalupe (‘Lupe’) y Juan Guevara. Conocidos como ‘El Grupo Que Le Canta Al Amor’, continúan el legado musical de sus más de 30 años de carrera, llevando sus clásicos a escenarios de todo el continente.

El proyecto nació con los hermanos Guevara, quienes le han dado continuidad a su estilo inconfundible de música romántica. Cuentan con un amplio catálogo que incluye exitosas producciones como el álbum ‘Éxitos románticos’ y nuevas grabaciones en vivo que mantienen vivas las canciones tradicionales del grupo.

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