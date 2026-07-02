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Desde el mundo de la música también se vive el choque entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. Fher Olvera, líder de Maná, decidió responder públicamente a Liam Gallagher luego de que el británico lanzara un provocador pronóstico sobre el partido y minimizara las opciones del conjunto mexicano.

El cantante mexicano utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje al integrante de Oasis, cuestionando la seguridad con la que habló del encuentro y rechazando el amplio marcador que pronosticó en contra de la selección azteca.

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Fher, de Maná, encara a Liam Gallagher por su pronóstico sobre México

Las declaraciones de Liam Gallagher no pasaron desapercibidas y encontraron una rápida respuesta de Fher Olvera. El líder de Maná apareció en un video sosteniendo una bandera de México para rechazar el marcador que el músico británico pronosticó para el duelo mundialista.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5 a 0. A ver... no manches, ¡ubícate, güey! ¿5 a 0? Cálmate”, expresó el artista.

Antes de terminar el mensaje, Fher también lanzó un reto amistoso al integrante de Oasis de cara al encuentro entre ambas selecciones. “Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, agregó.

La publicación de Liam Gallagher burlándose de México

Todo comenzó cuando Liam Gallagher utilizó su cuenta oficial de X para pronunciarse sobre el enfrentamiento entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026. Fiel a su estilo, el músico británico lanzó un comentario que no tardó en encender las redes sociales.

“Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió el exintegrante de Oasis, un pronóstico que fue ampliamente compartido y generó una ola de reacciones entre hinchas mexicanos y diversas figuras públicas, entre ellas Fher, vocalista de Maná.

El esperado encuentro entre México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México y definirá a uno de los equipos que avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.