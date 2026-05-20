Kuska Perú regresa a los escenarios tras diez años, presentándose el 1 de julio en el Gran Teatro Nacional junto a Pepe Alva, William Luna y Max Castro. | Foto: difusión

Kuska Perú regresa a los escenarios tras diez años, presentándose el 1 de julio en el Gran Teatro Nacional junto a Pepe Alva, William Luna y Max Castro. | Foto: difusión

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Tras diez años de ausencia, la agrupación Kuska Perú regresa a los escenarios junto a Pepe Alva, William Luna y Max Castro, grandes representantes de la música andina latinoamericana. El reencuentro será este 1 de julio en el Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja) y las entradas están disponibles en Ticketmaster desde S/50.

El concierto reunirá los temas más emblemáticos del proyecto, nuevas versiones preparadas especialmente para esta edición y las canciones más esperadas por los seguidores de los tres artistas peruanos.

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Max Castro invita al público a disfrutar de esta unión musical, resaltando la importancia de valorar los sonidos andinos y vivir un momento especial en familia.

William Luna, Max Castro y Pepe Alva juntos otra vez

William Luna, Max Castro y Pepe Alva unieron sus caminos a partir de 'Pechito Corazón', canción compuesta por Alva, que marcó el inicio de una amistad musical que los llevó a realizar giras por Perú, Italia, Ecuador y Argentina. En esta nueva presentación interpretarán éxitos como 'Vienes y te vas', 'Niñachay', 'Tú me pides que te olvide', 'Duele amar', 'Linda morena', 'Matarina', entre otros.

“Es la unión de tres artistas que individualmente han conquistado el corazón de muchas personas que siguen la música andina contemporánea. Queremos que con este espectáculo valoren más lo bello que son nuestros sonidos oriundos. Lleven a su familia y compartan este bonito momento en un lugar acogedor y mágico”, señaló Max Castro.

Cabe indicar que Kuska Perú toma su nombre de una palabra quechua que significa “juntos”, concepto que representa la esencia de este proyecto musical. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha desarrollado una propuesta enfocada en la interpretación vocal y el respeto por la tradición musical peruana, y se ha consolidado como una de las apuestas más representativas de la escena andina contemporánea.