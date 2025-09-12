'Pieles': la condición humana a través de la tragicomedia

Alana La Madrid, Melissa Gutiérrez y Alexandra Reyna suben al escenario del Teatro Julieta con la obra Pieles y protagonizan una tragicomedia acerca de la vulnerabilidad y la autenticidad humana. “Pararte en un escenario durante una hora y pico desnuda no es fácil. Pero el cuerpo es algo hermoso y artísticamente se puede mostrar”, nos dice La Madrid.

La puesta en escena vuelve después del estreno en julio. “Desdibuja las líneas entre el humor y el drama para sumergir al espectador en un conflicto cotidiano llevado al extremo. La trama sigue a tres amigas que, en la víspera de una salida nocturna, se encuentran con un elemento disruptivo en su espacio íntimo que les impide vestirse. Esta premisa se convierte en el catalizador para una serie de confrontaciones que las obligan a desvelar sus ‘pieles’ internas, exponiendo verdades personales con una mezcla de situaciones hilarantes y momentos de profunda emotividad”, sostiene la producción.

Pieles es una obra teatral que propone ir “de la carcajada hasta la introspección”, tendrá dos funciones: mañana y el sábado a las 10. 30 p. m en el Nuevo Teatro Julieta (pasaje Porta, Miraflores).