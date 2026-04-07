Mocedades se presentará en Lima con un concierto sinfónico el 23 de mayo, en homenaje al Día de la Madre. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Mocedades se presentará en Lima con un concierto sinfónico el 23 de mayo, en homenaje al Día de la Madre. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Desde España, la histórica agrupación vocal Mocedades, referente de la música en español, llegará a Lima con un imponente formato sinfónico, en un show que busca emocionar a públicos de todas las edades, especialmente a las madres peruanas.

Con una trayectoria que ha dejado huella en la historia musical, el grupo europeo ofrecerá un concierto especial en el que sus temas más recordados adquirirán una nueva dimensión gracias a una puesta en escena majestuosa.

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Mocedades regresa al Perú este año.

Mocedades llega a Lima con sus mejores éxitos

La presentación de Mocedades en Lima forma parte de una exitosa gira internacional que ya ha pasado por escenarios de Europa y México, y que ahora llega al Perú para brindar una noche llena de emoción, nostalgia y distinción. La cita será este sábado 23 de mayo a las 8.00 p. m. en el Auditorio del Colegio San Agustín, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre. Las entradas están disponibles en Passline.

En el repertorio estarán clásicos que han perdurado a lo largo del tiempo, como ‘Eres tú’, ‘Tómame o déjame’, ‘Amor de hombre’ y ‘Secretaria’, entre otros temas caracterizados por letras emotivas y arreglos vocales distintivos, interpretados junto a más de 30 músicos en escena. Esta propuesta unirá la calidez de sus voces con la fuerza y elegancia de una orquesta sinfónica.

Trayectoria de Mocedades

Mocedades es uno de los grupos vocales más emblemáticos de España y de la música en español. Su trayectoria se remonta a finales de los años 60 en Bilbao, cuando fue fundado por los hermanos Uranga junto a otros jóvenes músicos. Desde sus inicios, destacaron por su estilo basado en armonías vocales cuidadas, influenciadas por el folk y la canción melódica.

El gran salto a la fama llegó en 1973, cuando representaron a España en el Festival de Eurovisión con la canción ‘Eres Tú’. Aunque obtuvieron el segundo lugar, el tema se convirtió en un éxito internacional, logrando ingresar en listas de popularidad en varios países, incluido Estados Unidos. Este hito marcó un antes y un después en su carrera y los posicionó como referentes de la música romántica en español.

Durante las décadas de los 70 y 80, Mocedades consolidó su éxito con canciones como ‘Tómame o déjame’, ‘Amor de hombre’ y ‘Secretaria’. A lo largo de los años, el grupo ha tenido diversos cambios en su formación, pero ha mantenido su esencia musical.