Muere Sammy Marrero, legendaria voz de la orquesta Raphy Leavitt y La Selecta, a los 84 años

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El mundo de la salsa se viste de luto tras conocerse la muerte de Sammy Marrero, la histórica voz de la orquesta Raphy Leavitt y La Selecta. El cantante puertorriqueño falleció el domingo 17 de mayo a los 84 años, dejando un legado que marcó a generaciones con su estilo inconfundible y su interpretación de temas cargados de mensaje social.

La noticia fue confirmada por su familia y rápidamente se difundió en medios internacionales. Su hija, Jennisa Marrero Morales, expresó en redes sociales: “Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años”. El anuncio provocó una ola de mensajes de condolencias de artistas, fanáticos y figuras de la cultura caribeña.

TE RECOMENDAMOS SANACIÓN DEL ÚTERO: LAS EMOCIONES QUE TU ENERGÍA FEMENINA GUARDA | ASTROMOOD

Hija de Sammy Marrero le dice adiós al cantante

En su mensaje, Jennisa Marrero resaltó no solo la trayectoria artística de su padre, sino también la calidad humana que lo distinguió. “Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, expresó con emotividad.

A pesar del dolor, la hija del icónico sonero agradeció las muestras de afecto recibidas y subrayó la trascendencia de su patrimonio. “Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, sentenció.

El legado de Sammy Marrero

La comunidad salsera reaccionó con pesar. Diversas figuras recordaron la fuerza de su voz y el compromiso de La Selecta con letras que trascendieron lo artístico. Para muchos, Marrero fue un intérprete que supo dar vida a canciones que hablaban de la realidad social de Puerto Rico y Latinoamérica. Entre sus interpretaciones más emblemáticas destacan ‘La cuna blanca’, ‘Jíbaro soy’ y ‘El buen pastor’. Estos temas se convirtieron en himnos de la salsa consciente, con un estilo que combinaba poesía y denuncia social.

Sammy Marrero, nacido en Coamo el 16 de febrero de 1942 se unió a Raphy Leavitt en los años 70 y juntos construyeron una propuesta musical distinta, que buscaba conmover y reflexionar. Tras la muerte de Leavitt en 2015, Marrero mantuvo vivo el espíritu de la orquesta, presentándose en escenarios internacionales y defendiendo el legado del grupo.