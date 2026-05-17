HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Muere Sammy Marrero, legendaria voz de la orquesta Raphy Leavitt y La Selecta, a los 84 años

El mundo de la salsa llora la pérdida del cantante puertorriqueño Sammy Marrero, voz histórica de La Selecta, quien falleció a los 84 años, dejando un legado musical profundo y significativo.

Sammy Marrero nació el 16 de febrero de 1942 en Coamo, Puerto Rico.
Sammy Marrero nació el 16 de febrero de 1942 en Coamo, Puerto Rico. | Foto: composición LR/El Nuevo Díaa
Escuchar
Resumen
Compartir

El mundo de la salsa se viste de luto tras conocerse la muerte de Sammy Marrero, la histórica voz de la orquesta Raphy Leavitt y La Selecta. El cantante puertorriqueño falleció el domingo 17 de mayo a los 84 años, dejando un legado que marcó a generaciones con su estilo inconfundible y su interpretación de temas cargados de mensaje social.

La noticia fue confirmada por su familia y rápidamente se difundió en medios internacionales. Su hija, Jennisa Marrero Morales, expresó en redes sociales: “Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años”. El anuncio provocó una ola de mensajes de condolencias de artistas, fanáticos y figuras de la cultura caribeña.

TE RECOMENDAMOS

SANACIÓN DEL ÚTERO: LAS EMOCIONES QUE TU ENERGÍA FEMENINA GUARDA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Machito Ponce, ícono del techno de los 90’, revela por qué se alejó de los escenarios y cómo perdió toda su fortuna

lr.pe

Hija de Sammy Marrero le dice adiós al cantante

En su mensaje, Jennisa Marrero resaltó no solo la trayectoria artística de su padre, sino también la calidad humana que lo distinguió. “Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida”, expresó con emotividad.

A pesar del dolor, la hija del icónico sonero agradeció las muestras de afecto recibidas y subrayó la trascendencia de su patrimonio. “Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi”, sentenció.

PUEDES VER: Cantante Daisy Dee, la reina del eurodance de los 90’, lamenta el exceso de réplicas en la música: “Parece que no hay mucha creatividad”

lr.pe

El legado de Sammy Marrero

La comunidad salsera reaccionó con pesar. Diversas figuras recordaron la fuerza de su voz y el compromiso de La Selecta con letras que trascendieron lo artístico. Para muchos, Marrero fue un intérprete que supo dar vida a canciones que hablaban de la realidad social de Puerto Rico y Latinoamérica. Entre sus interpretaciones más emblemáticas destacan ‘La cuna blanca’, ‘Jíbaro soy’ y ‘El buen pastor’. Estos temas se convirtieron en himnos de la salsa consciente, con un estilo que combinaba poesía y denuncia social.

Sammy Marrero, nacido en Coamo el 16 de febrero de 1942 se unió a Raphy Leavitt en los años 70 y juntos construyeron una propuesta musical distinta, que buscaba conmover y reflexionar. Tras la muerte de Leavitt en 2015, Marrero mantuvo vivo el espíritu de la orquesta, presentándose en escenarios internacionales y defendiendo el legado del grupo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Machito Ponce, ícono del techno de los 90’, revela por qué se alejó de los escenarios y cómo perdió toda su fortuna

Machito Ponce, ícono del techno de los 90’, revela por qué se alejó de los escenarios y cómo perdió toda su fortuna

LEER MÁS
Cantante Daisy Dee, la reina del eurodance de los 90’, lamenta el exceso de réplicas en la música: “Parece que no hay mucha creatividad”

Cantante Daisy Dee, la reina del eurodance de los 90’, lamenta el exceso de réplicas en la música: “Parece que no hay mucha creatividad”

LEER MÁS
Famoso exchico reality peruano es detenido tras presunta agresión a la madre de su hijo: “Yo estoy esposado ahorita”

Famoso exchico reality peruano es detenido tras presunta agresión a la madre de su hijo: “Yo estoy esposado ahorita”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025