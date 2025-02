El tan esperado encuentro entre Joaquín Sabina y sus fanáticos peruanos se llevará a cabo el 17 de marzo de 2025 en el Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde y será una apuesta con la que el reconocido productor musical, Jorge Ferrand, apertura el año. Este lugar, con su privilegiada ubicación junto al mar, será el escenario ideal para despedir a uno de los poetas musicales más queridos del ámbito hispanohablante.

"Evidentemente, llevar adelante un show es un riesgo es importante. Que tú puedas medir a la hora que vas a pagar lo que cuesta el artista más lo que cuesta la producción. Luego, tienes que hacer los cálculos, cuánta gente tienes de capacidad para poner en ese show y qué precio puedes cobrar para que las entradas sean accesibles para todos los públicos", revela el empresario de la industria del entretenimiento.

Importancia de un productor para la realización de un concierto

Según comentó Jorge Ferrand en entrevista exclusiva para La República, el traer a un artista a Perú se enfoca en distintas aristas, las cuales deben estar alineadas y equilibradas. "Esa es una ecuación complicada y que tiene muchas variables. Entonces, ahí es donde hay que inicialmente poner el ojo y hacer algo muy importante. Porque cada artista tiene una cantidad de gente que lo va a ver y lo puede seguir. Entonces, no se trata de que porque haces el Estadio Nacional puedes tener más gente. Tienes que ver si el escenario a lo donde vas a presentarlo es lo que realmente el tipo de público que quiere ver al artista lo va a llenar. Y esa siempre es una ecuación difícil", indicó.

Además, si bien evitó referirse puntualmente al caso de la cancelación de la primera fecha del concierto de Shakira en Lima, el exitoso empresario afirmó que su empresa tiene una manera distinta de trabajar que la que trajo a la artista colombiana a Lima. "Generalmente, cuando hago un espectáculo suelo poner mi nombre de por medio, un nombre que le da 45 años de trayectoria al espectáculo y de esa manera pienso que la gente siente cierta garantía de que el espectáculo va a estar en fecha, en hora y en lugar adecuados para lo que significa lo que ellos tienen como expectativa cuando van a ver un show", acotó Ferrand.

Jorge Ferrand suspendió concierto de Pandora por atentado en Tarata

A propósito del concierto cancelado de Shakira en Perú, Jorge Ferrand recordó que, en su momento, optó por suspender una fecha del concierto de Pandora en Lima. Esta decisión se dio luego de que sucediera el atentado en Tarata, el pasado jueves 16 de julio de 1992.

"(Tuve una experiencia similar) Hace aproximadamente 20 años cuando traía en su máxima expresión el grupo Pandora de México. La noche anterior al primer concierto, íbamos a hacer tres conciertos con Pandora en Lima, la noche anterior volaron Tarata. (...) Por la magnitud del caso, yo preferí suspender el concierto que estaba previsto para el día siguiente, adhiriéndome a este duelo que estaba pasando en nuestro país y lo suspendí para tres meses posteriores", contó Jorge Ferrand.

Joaquín Sabina regresa a Perú para su despedida de los escenarios

El cantautor y poeta español, Joaquín Sabina, regresa a Perú luego de varios años para un último encuentro con sus fánaticos peruanos. Jorge Ferrand, en calidad de empresario, manifiesta que siente una gran emoción por este concierto que se dará el próximo 17 de marzo en el Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde y espera un lleno total.

"Como empresario espero lograr en este show de despedida el sold out. Joaquín Sabina siempre ha sido un artista que ha colmado los distintos lugares que he utilizado para presentarlo aquí en el Perú y espero que en este caso no sea la excepción, sino al contrario. Ya tenemos agotados prácticamente todos los sectores de adelante, medios e intermedios. Estamos muy cerca al sold out", indicó.

"Invitarlos a que juntos le digamos, "Hola y adiós, Joaquín", después de 35 años de ir a nuestro país y sería fantástico que colmáramos y llenáramos todas las entradas, quedan muy pocas entradas aún y faltan pocos días", finalizó Jorge Ferrand.