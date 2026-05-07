Kany García y The Lumineers ofrecen conciertos el 7 de mayo, mientras que Guillermo Dávila lo hará el 8 y 9 de mayo. Foto: composición LR | Foto: composición LR

Kany García y The Lumineers ofrecen conciertos el 7 de mayo, mientras que Guillermo Dávila lo hará el 8 y 9 de mayo. Foto: composición LR | Foto: composición LR

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Lima se prepara para recibir a grandes artistas internacionales, quienes regresan a nuestro país para reencontrarse con sus seguidores y deleitarlos con lo mejor de su repertorio. Recintos como Costa 21, Arena Monumental, Coliseo Dibós y el Parque de la Exposición han sido elegidos para que los peruanos disfruten de los mejores conciertos programados desde este jueves 7 de mayo.

Mientras artistas como The Lumineers y Los Fabulosos Cadillacs celebrarán sus aniversarios en Lima, otros famosos han llegado para sumarse con las celebraciones por el Día de la Madre. En esta nota, conoce todos los eventos programados para este fin de semana.

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Conciertos en Lima para este jueves 7 de mayo

Kany García ya está en Lima para ofrecer un concierto este jueves 7 de mayo en el Coliseo Dibós, donde presentará sus nuevas canciones junto con los clásicos que la han convertido en un ícono de la música latina. La cantautora puertorriqueña llegó al Perú con su esperado tour 2026, un show que promete una noche de emoción, historias y sus éxitos más recordados.

La ganadora de varios Latin Grammy buscará deleitar a sus seguidores peruanos con temas como 'Te lo agradezco', 'Para volver a amar', 'Aunque sea un momento', 'Hoy ya me voy', 'Confieso', 'Para siempre' y 'Tierra mía', sencillo que forma parte de su más reciente álbum. Las entradas están a la venta mediante Ticketmaster desde S/175.

Kany García regresa a Perú 2026.

The Lumineers, una de las bandas más importantes del folk contemporáneo, vuelve a nuestro país para ofrecer un show este 7 de mayo en Costa 21, como parte de su 'Automatic World Tour 2026', en una de las noches más esperadas del calendario musical. Aún quedan boletos en Teleticket.

Con más de dos décadas de historia, la banda ha construido un repertorio que combina himnos globales con nuevas composiciones y ha llevado su propuesta a escenarios de todo el mundo. El tour por Sudamérica acompaña el lanzamiento de 'Automatic', su más reciente álbum, un trabajo que reafirma la esencia del grupo y conecta con una etapa más madura tanto en lo musical como en lo personal.

Mau y Ricky, los talentosos hijos de Ricardo Montaner, también se presentarán este 7 de mayo en Lima, donde se reencontrarán con toda su fanaticada. El show se realizará en CC Leguía (Av. Arequipa 834). Con miles de millones de reproducciones, certificaciones de diamante y giras con entradas agotadas, los hermanos venezolanos radicados en Miami se han convertido en una influencia clave en la música latina. Las entradas se pueden conseguir en Ticketmaster desde S/180.

Conciertos en Lima para este viernes 8 de mayo

¡Desde Iztapalapa para el mundo entero! Los Ángeles Azules, el grupo de cumbia más grande y exitoso de México, vuelve a Lima para reencontrarse con sus fans peruanos y deleitarlos con su variado y festivo repertorio, que incluye canciones emblemáticas como 'El listón de tu pelo', 'Cómo te voy a olvidar', 'La hice llorar', '20 rosas', 'Mi niña mujer' y '17 años'.

Los Ángeles Azules regresan a nuestro país después de casi dos años para interpretar sus grandes éxitos, que los han llevado por diversas partes del mundo y los han catapultado como una de las mejores agrupaciones del momento. El concierto está programado para este viernes 8 de mayo en Costa 21, en una noche que promete baile, emoción y clásicos inolvidables. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/142.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson y ganadora de 'Yo soy', rendirá homenaje al Rey del Pop con el tributo más grande del Perú. Este 8 de mayo, la cantante peruana se presentará en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde recreará la histórica gira 'Bad World Tour', la primera gira en solitario que consagró al ídolo pop como una leyenda global. Las entradas están a la venta en Ticketmaster desde S/130.

“Michael era mucho más que espectáculos, era la prueba viva de que los sueños se cumplen y hoy tengo la dicha de ser la primera imitadora del Rey del pop en el Perú, en llevar su música a un lugar tan especial como el Parque de la Exposición y por eso quiero invitarlos a que vivan esa experiencia”, comentó emocionada Gabriela Villanueva.

Guillermo Dávila ya está en Lima. El cantante venezolano pisó suelo peruano días antes de sus dos conciertos para ultimar detalles de sus presentaciones y también para reencontrarse con su hijo Vasco Madueño, quien será parte de los espectáculos que se realizarán este viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre.

En esta oportunidad, Guillermo Dávila rendirá homenaje a las madres peruanas con 'En concierto para Mamá', con un repertorio que incluye sus canciones más recordadas, entre ellas 'Solo pienso en ti', 'Cada cosa en su lugar', 'Tesoro mío', 'Barco a la deriva', 'Cuando se acaba el amor' y 'Por amarte tanto'. Las entradas están disponibles en el portal web de Teleticket con precios que van desde S/379.

Conciertos en Lima para este sábado 9 de mayo

Costa 21, en San Miguel, ha sido el escenario elegido para la realización de 'A-Succar Pa Celebrar', el concierto organizado por Tony y Mimi Succar y que contará con grandes invitados como Isabela Merced, Nora Suzuki, Cali Flow Latino, Luis Enrique y Jean Rodríguez. Este espectáculo de los peruanos ganadores de un Grammy se realizará este sábado 9 de mayo y las entradas están a la venta en Teleticket desde S/51.

La agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs regresa a nuestro país para celebrar por todo lo alto sus 40 años de trayectoria, en un concierto programado para el sábado 9 de mayo en el Arena Monumental, ubicado en el distrito de Ate, que contará con escenografía personalizada, pantallas gigantes, efectos especiales e iluminación sincronizada.

El icónico grupo argentino vuelve al Perú con un espectáculo inolvidable, donde sus fans podrán escuchar en vivo canciones que se han convertido en himnos como 'Matador', 'Vasos vacíos', 'Mal Bicho', 'El Satánico Dr. Cadillac' y 'Calaveras y Diablitos'. Los boletos se pueden conseguir en Teleticket desde S/116.