La popular agrupación venezolana Rawayana ofrecerá un concierto en Lima el 15 de agosto en Costa 21, como parte de su gira ‘¿Dónde es el after?’. Foto: difusión | Foto: difusión

La popular agrupación venezolana Rawayana llegará a nuestro país para ofrecer un concierto en Lima, como parte de su gira llamada ‘¿Dónde es el after?’, Este tour se iniciará el 17 de abril en Bogotá y sumará paradas en Madrid, Barcelona, México y Centroamérica antes de llegar a Sudamérica en agosto. El concierto en Perú está programado para el próximo sábado 15 de agosto en Costa 21 de San Miguel.

Rawayana aprovechará sus conciertos en Perú y en otras partes del mundo para presentar ‘¿Dónde es el after?’, su más reciente producción discográfica lanzada el 1 de enero de 2026, un álbum masivo de 23 canciones que funciona como la banda sonora perfecta para la fiesta interminable de la agrupación venezolana.

Entre los temas que han servido de carta de presentación están ‘La Noche Que No Había Uber’, con la que Rawayana debutó en Gallery Sessions, y ‘Reyimiller’, su primer paso por COLORS. El disco, que también destaca por la cantidad y variedad de colaboraciones con sonidos caribeños, ha debutado con fuerza en plataformas digitales. El álbum alcanzó el número dos en el Top Albums Debut Global de Spotify y lideró el ranking de nuevos álbumes en Estados Unidos.

Entradas para Rawayana en Lima 2026



Las entradas para el concierto de Rawayana, que se realizará el sábado 15 de agosto en Costa 21 de San Miguel, saldrán a la venta este jueves 29 a partir de las 10 am. a través de Teleticket. Habrán descuentos para quienes compren con cualquier tarjeta Interbank. El ingreso para menores de edad es permitida desde los 10 años de edad en compañía de un adulto responsable.



VIP: S/350 o S/280 (con descuento Interbank)

General: S/180 o S/144 (con descuento Interbank)

Silla de ruedas: S/280



Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles el 29 de febrero a las 10 am en Teleticket, con descuentos para usuarios de Interbank.

Trayectoria de Rawayana



Originaria de Venezuela, la banda ha editado seis discos a través de su sello Broccoli Records: Licencia para ser libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando los acéfalos predominan (2021), ¿Quién trae las cornetas? (2023) y el más reciente ¿Dónde es el after?.



Su penúltima producción fue el más exitoso de su carrera ya que les valió un Grammy (Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino) y un Latin Grammy por “Feriado”, además de sumar hitos recientes como su debut en Coachella y el proyecto ASTROPICAL junto a Bomba Estéreo.

