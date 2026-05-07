Villa el Salvador ofrecerá concierto gratuito para todos sus vecinos por sus 55 años de fundación. Foto: Instagram

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Este mayo, Villa El Salvador se prepara para una celebración histórica. En el marco de su 55.º aniversario, el distrito organiza un megaconcierto que reunirá a destacados artistas del panorama musical peruano. El evento, completamente gratuito, se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de mayo en el Óvalo Las Palomas, ubicado en el sur de Lima. La cita incluirá más de 10 horas de música en vivo y contará con la participación de reconocidos grupos de cumbia, salsa y folclore.

La actividad se perfila como una de las más importantes de la región este año. Con un despliegue de seguridad garantizado y todos los permisos municipales correspondientes, el concierto se realizará bajo estrictas medidas de seguridad y orden, lo que permitirá una experiencia tranquila para los miles de asistentes esperados.

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Villa El Salvador celebrará su aniversario 55 a lo grande

Este 9 y 10 de mayo, Villa El Salvador se vestirá de fiesta para conmemorar su 55.º aniversario. Los vecinos del distrito y visitantes de toda Lima podrán disfrutar de un evento sin precedentes. Con un escenario instalado en el Óvalo Las Palomas, el concierto reunirá a una gran variedad de artistas. Desde los ritmos de la cumbia hasta la salsa y el folclore, la música será la protagonista de este fin de semana.

El evento, de acceso gratuito, ha sido diseñado para que las familias disfruten de la música y el ambiente sin preocupaciones. El equipo organizador ha trabajado estrechamente con la Policía Nacional y el serenazgo para garantizar que la seguridad sea una prioridad. Además, todos los permisos necesarios para actividades de gran magnitud han sido gestionados de manera adecuada, con el fin de evitar contratiempos.

Los asistentes podrán llegar fácilmente al lugar a través de la av. 200 Millas, cruce con Los Álamos, donde se habilitará el ingreso.

¿Qué artistas y grupos se presentarán en el aniversario de Villa El Salvador?

La programación del 55.º aniversario de VES incluye una variedad de artistas que representan a la música nacional. La cumbia será una de las grandes protagonistas del evento, con la presencia de agrupaciones como Armonía 10, La Única Tropical y Amaya Hermanos.

Además, la actividad contará con la participación de exponentes de la salsa, entre ellos Brunella Torpoco y Las Estrellas de Niche, quienes pondrán a bailar al público. También habrá espacio para el folclore, con la presencia de Amaranta, Max Castro, Surandino y el Dúo Ayacucho, quienes llevarán al escenario la música andina.

Como parte de la programación, el concierto también contará con la participación de artistas emergentes. Chechito y el ‘Bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, también estarán presentes para completar la cartelera.