Gerardo Morales, conocido como uno de los primeros integrantes del equipo de ‘Hablando Huevadas’ y apodado ‘esclavo’, se pronunció sobre el dinero que ganaba mientras trabajaba con Jorge Luna y Ricardo Mendoza. En una reciente aparición en el podcast de YouTube ‘Coneroscast’, el comediante reveló cuánto percibía exactamente y explicó las razones que lo llevaron a abandonar el proyecto tras tres años de trabajo.

“Todos se sorprendieron cuando renuncié, fue una decisión que tomé rápida. Ya no me sentía cómodo, entonces opté por renunciar y le conté a todos después. Era una idea que había rebotado con varios. Yo fui el primero que se fue. No me botaron, nadie lo hizo, yo simplemente quería soltar mis alas”, explicó el exintegrante de ‘Hablando Huevadas’.

¿Cuánto dinero ganaba Gerardo Morales en ‘Hablando Huevadas’?

Durante su intervención en ‘Coneroscast’, Gerardo Morales afirmó que, a lo largo del tiempo, se han divulgado cifras infladas sobre su salario en 'Hablando Huevadas', las cuales no reflejan la realidad de sus ingresos. “Podemos dejar en claro que es una mentira que yo ganaba 30 mil soles. Hay un chico que se llama Eddy, que vive en Arequipa, que dijo en un podcast que Jorge Luna lo iba a contratar, pero que todo el presupuesto se iba en mi sueldo. Por eso, la gente asume que yo ganaba 20 mil o 30 mil lucas”, relato el popular ‘esclavo’.

El comediante afirmó que su salario era considerablemente inferior, aunque adecuado para las obligaciones que asumía en su trabajo. “La verdad es que yo ganaba 5 mil soles. ¿Ustedes consideran que eso es poco? Escribía a veces, editaba todas las semanas, controlaba el programa en vivo. Igual considero que me pagaban lo que merecía y ya está”, explicó Gerardo Manuel de manera seria. “No considero que ganaba poco, pero me molesta que la gente piense que ganaba más. Si yo ganara 15 mil soles, nunca hubiera renunciado. No me subieron el sueldo porque ya no podían subirle el sueldo a nadie”, sentenció.

Gerardo revela que Jorge Luna y Ricardo Mendoza no son sus amigos

Además, el humorista Gerardo Morales sorprendió a los conductores de ‘Coneroscast’ al revelar que no considera a Jorge Luna y Ricardo Mendoza como sus amigos. “No son mis amigos, pero tampoco mis enemigos. Me trataron increíble hasta que me fui. Lo hice sin avisar, fui directamente con Recursos Humanos, supongo que eso les dolió, igual me despedí de ambos. Me dijeron: ‘está bien, suerte’, pero no con cachita. En ningún momento fui vapuleado, nunca me trataron mal. No he hablado con ellos desde ese momento”, contó.

Gerardo Morales negó también las especulaciones que vinculaban su renuncia con Cathy Sáenz, quien es productora de Hablando Huevadas. Aclaró que su decisión no tiene relación alguna con la mencionada exfigura de América TV. “Es mentira que renuncié por ella. Cathy y yo no teníamos labores juntos. Cuando ella empezó, le dijeron que podía usar a todos ellos (los ‘esclavos’), excepto a Gerardo porque está editando. Yo no tuve mucho contacto con ella”, señaló.