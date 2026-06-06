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Cantante ‘Peso Pluma’ anuncia el fin de su relación con ‘Kenia Os’ tras dos años juntos: “Respeten nuestra decisión”

Artistas mexicanos Peso Pluma y Kenia Os compartieron el mismo comunicado en sus redes sociales, pero no revelaron el motivo de su ruptura.

Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más populares en Latinoamérica. Foto: Composición LR/Instagram.
Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más populares en Latinoamérica. Foto: Composición LR/Instagram.
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La relación entre Peso Pluma y Kenia Os llegó a su fin tras casi dos años juntos. El encargado de comunicar la noticia fue Peso Pluma, quien este sábado 6 de junio difundió un mensaje en sus redes sociales para confirmar la ruptura.

Pese al anuncio, ninguno de los dos reveló qué originó la separación. Ambos optaron por mantener en reserva los detalles de su decisión y señalaron que, en esta nueva etapa, darán prioridad al cuidado de su privacidad y bienestar personal.

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Peso Pluma anuncia separación de Kenia Os

Fue a través de sus historias de Instagram que Peso Pluma confirmó públicamente el fin de su romance con Kenia Os. En el mensaje, el cantante mexicano señaló que la relación concluyó de manera cordial y solicitó comprensión y respeto por parte de los medios y sus seguidores.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”, publicó Peso Pluma. Asimismo, la mexicana publicó el mismo comunicado en sus redes sociales.

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Así nació la historia de amor entre Peso Pluma y Kenia Os

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os comenzó a tomar forma en 2024, cuando coincidieron durante la grabación del videoclip de la canción 'Tommy y Pamela'. Lo que empezó como una colaboración profesional dio paso a una comunicación cada vez más cercana, lo que despertó rápidamente la atención de sus seguidores en redes sociales.

Con el paso de los meses, los rumores de romance fueron creciendo hasta que, a comienzos de 2025, ambos hicieron oficial su noviazgo al aparecer juntos en la Pegasus World Cup, realizada en Miami. Desde entonces, compartieron viajes, fotografías y diversas apariciones públicas. Además, se acompañaron en algunos de sus respectivos conciertos, con lo que se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo latino.

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