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Milo J en Lima 2026: zonas de acceso, entradas, horario y setlist para su concierto en el Estadio Nacional

El cantante argentino se presentará este 17 de abril en el Estadio Nacional. Conoce las zonas de ingreso, horarios y un setlist que reúne sus principales éxitos.

Cantante Milo J se presentará el 17 de abril en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/difusión/TN
Cantante Milo J se presentará el 17 de abril en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/difusión/TN

El cantante argentino Camilo Joaquín Villarruel, conocido como Milo J, ya se encuentra en Perú para ofrecer su esperado concierto este 17 de abril en el Estadio Nacional. El artista, ganador de dos Gaviotas en el Festival de Viña del Mar 2026, promete un espectáculo centrado completamente en su repertorio, sin artista telonero, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

El evento, que fue anunciado como ‘sold out’, tiene definidos los horarios, accesos y detalles logísticos para garantizar una experiencia ordenada a los asistentes.

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¿A qué hora inicia el concierto de Milo J en el Estadio Nacional?

El concierto de Milo J en el Estadio Nacional está programado para iniciar a las 9.00 p. m., mientras que las puertas del recinto se abrirán desde las 4.00 p. m., permitiendo el ingreso progresivo del público.

Cabe destacar que, a diferencia de otros eventos, no habrá artista telonero, por lo que el show estará completamente enfocado en el repertorio del cantante de 19 años. Un día antes del concierto, el 16 de abril, el cantante tuvo un encuentro con algunos de sus fans en el Museo de Arte de Lima, donde el ingreso fue gratuito.

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Zonas de acceso y accesos para el concierto de Milo J en Lima

  • Campo: puertas 9, 18, 27 y 34
  • Tribuna Norte: puertas 0, 12, 14 y 16 (acceso por Av. Bauzate y Meza y Vía Expresa)
  • Oriente (Baja, Intermedia y Alta): puertas 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27
  • Occidente (Baja, Intermedia, Alta y Palcos): puertas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 34
  • Palcos: ingreso exclusivo por puertas 3, 4, 5 y 6
Milo J

Acceso al Estadio Nacional para el concierto de Milo J. Foto: Instagram

Posible setlist de canciones que cantará el argentino Milo J en concierto en Lima

  1. 'Bajo de la piel'
  2. 'Solifican12'
  3. '3 pecados después...'
  4. 'Retirada'
  5. 'Buen día portación de rostro'
  6. 'Tus vueltas'
  7. 'Carencias de cordura'
  8. 'El bolero'
  9. 'Ama de mi sol'
  10. 'Lucía'
  11. 'MMMM'
  12. 'No no'
  13. 'No soy eterno'
  14. 'A vos'
  15. 'Paraíso (Daño)'
  16. 'Daño (Elvira)'
  17. 'Radamel'
  18. 'Niño'
  19. 'Llora llora'
  20. 'Gil'
  21. 'Recordé'
  22. 'Cuando el agua hirviendo'
  23. 'La tortura'
  24. 'Olimpo'
  25. 'Morocha'
  26. 'M.A.I'
  27. 'Una bala'
  28. 'Penas de antaño'
  29. 'Rincón'
  30. 'La vida era más corta'
  31. 'El invisible'
  32. 'Luciérnagas'
  33. 'Jangadero'
  34. 'Fruto'
  35. 'Milagrosa'
  36. 'Rara vez'
  37. 'BZRP Music Sessions #57'
  38. 'No hago trap'
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