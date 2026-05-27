Jaime Bayly y su confesión que se hizo viral en medio de las Elecciones: "Soy de izquierda a mucha honra"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Jaime Bayly volvió a generar conversación en redes sociales con una confesión que no dejó indiferente a nadie. En un video que se hizo viral en medio de las Elecciones 2026, el periodista y escritor se mostró crítico con los líderes de Estados Unidos, Argentina y El Salvador, y cuestionó abiertamente sus políticas. Además, recordó sus entrevistas con Keiko Fujimori y señaló que la figura del expresidente Alberto Fujimori sigue siendo un tema de debate en Perú, al subrayar su postura firme frente a la concentración de poder y a los gobiernos autoritarios.

En medio de estas declaraciones, el exconductor de 'El francotirador' se refirió a su orientación política, algo que durante años ha sido tema de especulación. Con claridad y sin rodeos, afirmó: "Estoy muy honrosamente a la izquierda", justificando su posición como un compromiso con la defensa de los más vulnerables y la crítica a los poderosos. "Mi papel no es aplaudir a los poderosos egoístas, crueles y desalmados de este mundo. Ese no es mi papel. Mi papel es defender a los que más sufren, a los que nada tienen y a los que sueñan con una vida mejor", acotó.

TE RECOMENDAMOS EL SOL EN TU CARTA NATAL: TU VERDADERA ESENCIA Y PROPÓSITO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El video viral de Jaime Bayly y su postura política en medio de las Elecciones

Hace un año, Jaime Bayly expuso su crítica abierta contra los gobiernos de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. Al mandatario de Estados Unidos lo calificó de "ignorante, deplorable y autoritario", mientras que del gobernante de El Salvador dijo que se adhiere a las políticas estadounidenses y lo tildó de "autócrata y dictador disfrazado de popularidad".

Luego de expresar su enojo y repudio por lo hecho por ambos mandatarios y por algunas medidas de Milei en Argentina, el escritor lanzó un mensaje que dejó clara la postura política que adoptó en los últimos años.

"Si estar con los que sufren me hace de izquierda, si defender a los débiles me hace de izquierda, si tener compasión con los inmigrantes me hace de izquierda... Soy de izquierda y a mucha honra. Yo estoy con los desheredados, con los desposeídos de esta tierra", expresó Jaime Bayly.

Jaime Bayly critica a Keiko Fujimori y se hace viral a puertas de la segunda vuelta electoral

En dicho video, Jaime Bayly no solo se refiere a los presidentes antes mencionados. Los fuertes mensajes del exconductor de Latina Televisión también alcanzaron a Keiko Fujimori, a quien no dudó en criticar por intentar, por cuarta vez consecutiva, ser presidenta del Perú.

Sin embargo, reconoce que antes votaba por Keiko Fujimori, pero ahora considera que no ha estado a la altura de su papel histórico. Además, recuerda que su padre, Alberto Fujimori, fue un dictador y que se lo reprochó a Keiko en más de una ocasión durante entrevistas.

"Si estar en el Perú en contra de los afanes de la señora Keiko Fujimori, que se obstine con ser presidenta de la Nación después de haber perdido tres elecciones presidenciales, bueno, cuéntenme a la izquierda de Keiko Fujimori", indicó Bayly.

Jaime Bayly también criticó dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Pese a declararse como un hombre de izquierda democrática, Jaime Bayly también expresó su rechazo a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para el comunicador, estos gobiernos son "dictaduras comunistas" que le hacen daño a la población de esos tres países.

"Yo estoy resueltamente, como he estado toda la vida, en contra de esas dictaduras comunistas. Pero así como repudio enérgicamente esas tiranías bananeras de América como lo son esas tres, también repruebo con toda energía a las autocracias de derecha", acotó.