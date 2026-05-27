HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Keiko Fujimori presidenta? ¿Se viene un régimen autoritario? Ft. Mesías Guevara | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Jaime Bayly y su confesión que se hizo viral en medio de las Elecciones: "Soy de izquierda a mucha honra"

En medio del polarizado panorama electoral de cara a la segunda vuelta entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, se hizo viral una sorpresiva confesión de Jaime Bayly sobre su orientación política, al admitir ser un hombre de izquierda.

Video de Jaime Bayly se volvió viral a días de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Video de Jaime Bayly se volvió viral a días de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Jaime Bayly volvió a generar conversación en redes sociales con una confesión que no dejó indiferente a nadie. En un video que se hizo viral en medio de las Elecciones 2026, el periodista y escritor se mostró crítico con los líderes de Estados Unidos, Argentina y El Salvador, y cuestionó abiertamente sus políticas. Además, recordó sus entrevistas con Keiko Fujimori y señaló que la figura del expresidente Alberto Fujimori sigue siendo un tema de debate en Perú, al subrayar su postura firme frente a la concentración de poder y a los gobiernos autoritarios.

En medio de estas declaraciones, el exconductor de 'El francotirador' se refirió a su orientación política, algo que durante años ha sido tema de especulación. Con claridad y sin rodeos, afirmó: "Estoy muy honrosamente a la izquierda", justificando su posición como un compromiso con la defensa de los más vulnerables y la crítica a los poderosos. "Mi papel no es aplaudir a los poderosos egoístas, crueles y desalmados de este mundo. Ese no es mi papel. Mi papel es defender a los que más sufren, a los que nada tienen y a los que sueñan con una vida mejor", acotó.

TE RECOMENDAMOS

EL SOL EN TU CARTA NATAL: TU VERDADERA ESENCIA Y PROPÓSITO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jaime Bayly revela que pagó boda de su hija, pero ella le terminó pidiendo más dinero: "Cuentas adicionales por pagar"

lr.pe

El video viral de Jaime Bayly y su postura política en medio de las Elecciones

Hace un año, Jaime Bayly expuso su crítica abierta contra los gobiernos de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. Al mandatario de Estados Unidos lo calificó de "ignorante, deplorable y autoritario", mientras que del gobernante de El Salvador dijo que se adhiere a las políticas estadounidenses y lo tildó de "autócrata y dictador disfrazado de popularidad".

Luego de expresar su enojo y repudio por lo hecho por ambos mandatarios y por algunas medidas de Milei en Argentina, el escritor lanzó un mensaje que dejó clara la postura política que adoptó en los últimos años.

"Si estar con los que sufren me hace de izquierda, si defender a los débiles me hace de izquierda, si tener compasión con los inmigrantes me hace de izquierda... Soy de izquierda y a mucha honra. Yo estoy con los desheredados, con los desposeídos de esta tierra", expresó Jaime Bayly.

PUEDES VER: Jaime Bayly presenta a sus cinco hermanos empresarios y revela los negocios que manejan: “Yo mismo, bueno para nada”

lr.pe

Jaime Bayly critica a Keiko Fujimori y se hace viral a puertas de la segunda vuelta electoral

En dicho video, Jaime Bayly no solo se refiere a los presidentes antes mencionados. Los fuertes mensajes del exconductor de Latina Televisión también alcanzaron a Keiko Fujimori, a quien no dudó en criticar por intentar, por cuarta vez consecutiva, ser presidenta del Perú.

Sin embargo, reconoce que antes votaba por Keiko Fujimori, pero ahora considera que no ha estado a la altura de su papel histórico. Además, recuerda que su padre, Alberto Fujimori, fue un dictador y que se lo reprochó a Keiko en más de una ocasión durante entrevistas.

"Si estar en el Perú en contra de los afanes de la señora Keiko Fujimori, que se obstine con ser presidenta de la Nación después de haber perdido tres elecciones presidenciales, bueno, cuéntenme a la izquierda de Keiko Fujimori", indicó Bayly.

PUEDES VER: Jaime Bayly posa en una foto junto a su esposa Silvia Núñez del Arco y su expareja Sandra Masías: "Las mujeres de mi vida"

lr.pe

Jaime Bayly también criticó dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Pese a declararse como un hombre de izquierda democrática, Jaime Bayly también expresó su rechazo a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para el comunicador, estos gobiernos son "dictaduras comunistas" que le hacen daño a la población de esos tres países.

"Yo estoy resueltamente, como he estado toda la vida, en contra de esas dictaduras comunistas. Pero así como repudio enérgicamente esas tiranías bananeras de América como lo son esas tres, también repruebo con toda energía a las autocracias de derecha", acotó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Es falso que Jaime Bayly haya dicho que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial 2026: video corresponde a la elección anterior

Es falso que Jaime Bayly haya dicho que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial 2026: video corresponde a la elección anterior

LEER MÁS
Jaime Bayly sobre López Aliaga: "No hay fraude. Me dio vergüenza. No está a la altura para ser presidente"

Jaime Bayly sobre López Aliaga: "No hay fraude. Me dio vergüenza. No está a la altura para ser presidente"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chayanne en Lima 2026: precios, preventa y cómo comprar entradas en Ticketmaster

Chayanne en Lima 2026: precios, preventa y cómo comprar entradas en Ticketmaster

LEER MÁS
Banda uruguaya No Te Va Gustar en Perú 2026: cuándo es, dónde será y cómo comprar entradas

Banda uruguaya No Te Va Gustar en Perú 2026: cuándo es, dónde será y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

LEER MÁS
Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026: cuándo es y dónde ver el certamen

Suheyn Cipriani en el MGI All Stars 2026: cuándo es y dónde ver el certamen

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: entradas, fechas y lugares para Mon Laferte, Santos Bravos y Festival andino latinoamericano 8

Conciertos en Lima 2026: entradas, fechas y lugares para Mon Laferte, Santos Bravos y Festival andino latinoamericano 8

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025