Entretenimiento

Angie Pajares feliz de quedarse con la franquicia del Miss Supranational Perú: “No solo buscamos a una mujer bella, sino íntegra”

Angie Pajares da un gran paso en el mundo de los certámenes de belleza al adquirir las franquicias de Miss Supranational y Mister Supranational, impulsando el talento peruano.

La directora nacional del certamen anuncia un casting abierto el 12 de octubre en Lima, buscando hombres y mujeres de 18 a 32 años para representar a Perú en competencias internacionales. Foto: difusión.
La directora nacional del certamen anuncia un casting abierto el 12 de octubre en Lima, buscando hombres y mujeres de 18 a 32 años para representar a Perú en competencias internacionales. Foto: difusión.

Angie Pajares busca ganarse un lugar en los certámenes de belleza. Tras el éxito que logró, en el 2024 con el Miss Mundo Latina, donde participó Florcita Polo; ahora la empresaria se mostró emocionada porque adquirió dos franquicias más: Miss Supranational & Mister Supranational. En los próximos días se irán dando a conocer a los participantes que desean dejar en alto el nombre de Perú.

Pajares se mostró feliz por esta nueva etapa en el mundo de los certámenes internacionales. Es así que pronto se darán a conocer a las candidatas del Miss Supranational Perú 2026 y a los participantes del Mister Supranational Perú 2026, concursos que representan una oportunidad histórica para los jóvenes peruanos que sueñan con representar al país en una de las plataformas más reconocidas del mundo.

Angie Pajares orgullosa de nuevos concursos de belleza

Angie Pajares, directora nacional del Miss Supranational Perú y del Mister Supranational Perú, se mostró feliz por lograr quedarse con la franquicia, ya que es uno de los cinco concursos de belleza más grandes e importantes a nivel mundial. “Toqué muchas puertas. Creo que una de mis cualidades y efectos es ser persistente y terca. Esto era lo que yo quería: conseguir un gran slam”, declaró la madre de Ximena Hoyos. Además, dijo qué es lo que espera de su próxima reina: “No solo buscamos a una mujer bella, sino íntegra”.

Por otro lado, Angie se mostró agradecida con todos los que creyeron en ella. “Esto es para ustedes y espero que no solamente sea una oportunidad para las candidatas, sino una oportunidad para el emprendimiento peruano, para todos a que amen los concursos de belleza. Quiero gradecerle a mi familia. Gracias a todos”, añadió.

Angie Pajares anuncia casting nacional

La organización ha abierto la convocatoria al Casting Nacional, que se realizará el domingo 12 de octubre en el Atelier García Morilo, en Lima. Hombres y mujeres peruanos de entre 18 a 32 años podrán postularse para formar parte del selecto grupo de candidatos que aspiran a convertirse en los nuevos embajadores de la belleza y el talento peruano en el escenario internacional.

Con estos dos nuevos certámenes de belleza, se busca impulsar carreras en el modelaje, el entretenimiento y otras industrias afines, apostando por el talento integral y la preparación profesional. La convocatoria ya está abierta, y los interesados pueden obtener más información o inscribirse directamente a través del número 933979840.

Habrá jugosos premios en el Miss & Mister Supranational Perú

Una de las principales novedades de este certamen es el impacto de los premios económicos, considerados los más altos otorgados hasta ahora en este tipo de concursos a nivel nacional. La ganadora del Miss Supranational Perú 2026 recibirá un premio de 5000 dólares, mientras que Mister Supranational Perú 2026 será galardonado con 2000 dólares. Además, ambos representantes viajarán a Polonia en 2026 para participar en la gran final mundial, donde los premios superan los 30.000 dólares para los ganadores absolutos.

Angie Pajares, directora de Miss & Mister Supranational Perú, señaló que el objetivo es convertir al país en una potencia dentro del circuito de concursos internacionales, brindando a los representantes peruanos no solo visibilidad global, sino también el respaldo económico, logístico y emocional para destacar frente al mundo. 

