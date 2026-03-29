'Una noche de salsa 14' reunió a grandes exponentes del género con momentos inolvidables en Lima

Willie González fue uno de los artistas presentes en 'Una noche de salsa 14'. | Foto: Melissa Landa

Willie González fue uno de los artistas presentes en 'Una noche de salsa 14'. | Foto: Melissa Landa

Créditos: Melissa Landa / URPI-LR

La edición 14 de 'Una noche de salsa' volvió a reunir a miles de asistentes en Lima con un grupo de destacadas figuras del género, consolidándose como uno de los eventos salseros más importantes del país.

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La jornada inició desde la tarde con presentaciones de artistas como Zaperoko, Rey Calderón y Pipe Murillo, quienes marcaron el ritmo inicial del evento. A ellos se sumaron Los Hermanos Moreno, Angeli Boza y Carlos García, manteniendo la energía del público en ascenso.

Momentos clave de la noche

Uno de los momentos más destacados llegó con la presentación de Nino Segarra, quien conectó con el público a través de sus clásicos románticos.

Posteriormente, el hondureño David Pavón abrió su show con ‘Si me ves llorar’, despertando el sabor del público. Durante su presentación, recordó que Perú fue el primer país que visitó al inicio de su carrera internacional. Además, interpretó ‘Aquel viejo motel’ y sorprendió al regalar sus anillos y accesorios a los asistentes.

Minutos después, el argentino Willie González subió al escenario e interpretó ‘Hazme olvidarla’, desatando la ovación del público que coreó el tema de inicio a fin.

La cuota romántica llegó con Viti Ruiz, quien inició su presentación con ‘Caricias prohibidas’, en un segmento cargado de nostalgia y conexión emocional.

Viti Ruiz en 'Una noche de salsa', edición 14. Foto: Melissa Landa

Un festival que se consolida

El tramo final del evento estuvo a cargo de Alex Sensation (DJ), quien mantuvo la fiesta en alto, seguido por Willie Rosario, encargado de cerrar la noche.

La diversidad de artistas y la respuesta del público reafirmaron el posicionamiento de 'Una noche de salsa' como un evento clave en la escena musical. La combinación de figuras internacionales, talento local y clásicos del género dejó una edición marcada por la cercanía entre artistas y asistentes.

La fiesta cerró así una nueva jornada exitosa, consolidando su lugar como uno de los encuentros más esperados por los amantes de la salsa en el país.