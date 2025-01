La llegada de la temporada 2 de 'El juego del calamar' ha generado gran expectación entre los seguidores de la exitosa serie surcoreana. Además de los emocionantes juegos y giros en la trama, la segunda temporada introduce nuevos personajes, entre ellos, el actor Park Sung Hoon, conocido por su capacidad para interpretar papeles complejos y emocionalmente intensos. Sin embargo, recientemente, el actor se vio envuelto en una controversia debido a un error en sus redes sociales.

Actor de 'El juego del calamar' comparte imagen +18 sobre la serie en Instagram

Park Sung Hoon, quien alcanzó popularidad internacional por su destacada interpretación de la jugadora transexual Hyun Ju en la primera temporada de la serie, cometió un desliz que rápidamente se viralizó. El 29 de diciembre, el actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram que mostraba una versión para adultos de 'El juego del calamar', sin colocar un título que indicara su naturaleza explícita. Tras percatarse del error, Park eliminó rápidamente la publicación, pero no antes de que los seguidores y medios de comunicación comenzaran a difundir el hecho.

La controversia generó una respuesta inmediata de su agencia, BH Entertainment, que emitió un comunicado para aclarar la situación y disculparse públicamente en nombre del actor. Según la agencia, Park Sung Hoon había recibido numerosos mensajes directos (DM) de sus seguidores en las redes sociales. Mientras revisaba estos mensajes, el actor, sin intención, subió la imagen inapropiada que le había sido enviada. El comunicado subraya que el actor quedó “conmocionado” por el incidente y expresó su “profundo arrepentimiento” por lo sucedido, especialmente considerando el contexto delicado en Corea del Sur en ese momento.

Park Sung Hoon se equivocó y publicó una imagen subida de tono sobre 'Squid Game' en su cuenta de Instagram. Foto: Park Sung Hoon/Instagram

“La publicación fue un error involuntario y Park Sung Hoon está comprometido a ser más cauteloso con lo que comparte en sus redes sociales en el futuro”, se destacó en el comunicado. A pesar de que el actor reaccionó rápidamente eliminando la imagen, la situación no pasó desapercibida, y la noticia se propagó rápidamente entre los seguidores del actor y la prensa.

¿Quién es Park Sung-hoon, actor de 'El juego del calamar'?

Park Sung-hoon se ha destacado en la industria del entretenimiento surcoreano por su versatilidad como actor. Es reconocido internacionalmente por su papel de Jeon Jae-jun en 'The glory', una exitosa serie de la plataforma, donde interpretó a un millonario cruel y manipulador. Sin embargo, ha participado también en otras producciones exitosas como 'Psychopath diary' y 'My only one'.

Nacido en 1985, comenzó su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión, construyendo una sólida carrera en dramas de diversos géneros. Además de su trabajo en pantalla, es conocido por su compromiso con causas sociales y su capacidad para asumir roles complejos, aunque su participación en El juego del calamar 2 ha generado opiniones divididas.

Su papel en 'El juego del calamar 2'

En la segunda temporada de El juego del calamar, el actor se enfrenta al desafío de interpretar a Hyun Ju, un personaje transgénero que entra en la competencia para ganar el dinero necesario para su cirugía de afirmación de género, un tema que rara vez se aborda en producciones surcoreanas de gran envergadura. Este papel no solo supone un reto actoral, sino también una oportunidad para dar visibilidad y normalizar las experiencias de la comunidad transgénero en un contexto narrativo tan popular y accesible globalmente como el de esta franquicia.

La trama aborda de manera sensible las luchas tanto internas como externas que Hyun Ju enfrenta mientras atraviesa las temibles pruebas que caracterizan a la serie.