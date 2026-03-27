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Nostalgia, pisco y salsa: Fonseca conquista Lima con un concierto inolvidable

El cantante colombiano hizo sold out en Lima con su 'Tropicalia Tour', en un show que recordó su anterior paso por la capital y volvió a demostrar la conexión especial que mantiene con el público peruano.


El repertorio incluyó éxitos como ‘Simples corazones’, ‘Entre mi vida y la tuya’ y ‘Te mando flores’.
El repertorio incluyó éxitos como ‘Simples corazones’, ‘Entre mi vida y la tuya’ y ‘Te mando flores’.

El cantante colombiano Fonseca volvió a conquistar Lima con un concierto cargado de energía en el Arena 1, donde presentó su gira 'Tropicalia Tour' ante un recinto completamente lleno. La noche arrancó con 'Eres mi sueño', una canción que abrió el show como quien abre un viejo álbum de recuerdos: bastaron los primeros acordes para que el público empezara a corear.

Desde el inicio quedó claro que el espectáculo mantendría el mismo nivel de energía que en su anterior presentación en Lima, donde también logró encender a los asistentes con su mezcla de pop latino y ritmos tropicales. Anoche, el Arena 1 se convirtió en una marea de voces que avanzaba canción tras canción.

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Fonseca enamoró con su repertorio

El repertorio recorrió varios de sus éxitos como 'Simples corazones', 'Vine a buscarte', 'Entre mi vida y la tuya' y 'Te mando flores', generando una atmósfera de nostalgia y celebración. Durante el concierto, Fonseca también interactuó con los asistentes: leyó carteles del público, conversó brevemente con los fans y felicitó a una seguidora que celebraba su cumpleaños entre la multitud al ritmo de 'Las Mañanitas'. 

En medio de la velada, el artista también recordó su reciente paso por Arequipa, ciudad que mencionó con cariño antes de continuar con el espectáculo, reafirmando el vínculo que mantiene con el público peruano en cada una de sus visitas.

Uno de los momentos más divertidos llegó tras interpretar 'Enrédame', cuando el artista bromeó con los asistentes: “En Lima siempre me enredo”. Luego de tomar un shot de pisco —uno de los tres que bebería durante la noche— puso a bailar a todos con 'Enamorarte mil veces', transformando el recinto en una fiesta donde cada canción caía como chispa sobre pólvora.

El punto más alto llegó con su versión de 'Idilio', el clásico de Willie Colón. La salsa se apoderó del lugar y el público respondió con pasos improvisados y coros colectivos: por unos minutos, el Arena 1 dejó de ser un escenario para convertirse en una pista de baile gigante.

La velada también incluyó el cover 'Me va a extrañar' del cantante Ricardo Montaner, antes de cerrar con varios de sus temas más coreados. Con cercanía, humor y un repertorio lleno de recuerdos, Fonseca demostró que sus conciertos en Lima funcionan como un puente: unen nostalgia, fiesta y emoción en una misma noche.


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