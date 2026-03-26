La preventa de Álex Ubago para su concierto en Lima ya comenzó en la plataforma oficial. | Foto: Joinnus

La preventa de Álex Ubago para su concierto en Lima ya comenzó en la plataforma oficial. | Foto: Joinnus

El cantautor español Álex Ubago regresa al Perú para celebrar sus 25 años de carrera con la gira ‘¿Qué pides tú?’. Dos noches especiales marcarán el reencuentro con sus seguidores, quienes podrán revivir canciones que se convirtieron en himnos de toda una generación.

El artista promete un espectáculo íntimo y emotivo, donde clásicos como ‘Sin miedo a nada’ y ‘A gritos de esperanza’ volverán a sonar en los escenarios peruanos. La gira busca ser un viaje musical cargado de recuerdos y nuevas emociones que consolidará la conexión que Ubago mantiene con el público local.

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Fechas y lugares confirmados de Álex Ubago en Perú 2026

La gira de Álex Ubago en Perú 2026 por su aniversario 25 iniciará en Arequipa, con un espectáculo programado en el Teatro Fénix. Al día siguiente, el español se reencontrará con su público limeño en el C.C. Scencia de La Molina.

Arequipa: viernes 7 de agosto en el Teatro Fénix.

Lima: sábado 8 de agosto en el C.C. Scencia, La Molina.

Ambos conciertos forman parte de la gira internacional que celebra el aniversario 25 del artista, quien debutó en 2001 con el álbum cuyo nombre da título al tour. El material discográfico incluyó temas icónicos como ‘Sin miedo a nada’ con Amaia Montero y ‘Aunque no te pueda ver’, hoy clásicos que lo catapultaron a la fama entre el público hispanohablante.

Álex Ubago ofrecerá dos conciertos en Perú en 2026. Foto: Joinnus

Precios y preventa de Álex Ubago en Perú 2026

La preventa exclusiva del concierto de Álex Ubago en Lima 2026 estará dirigida a clientes BBVA y se habilitó del 26 de marzo a las 6.00 p. m. hasta el 28 de marzo, con un 15% de descuento. Los precios varían según la zona y van desde S/285 a S/390 en preventa y de S/300 a S/450 en precio full.

Álex Ubago en Lima 2026. Foto: captura Joinnus

Álex Ubago en Lima 2026. Foto: captura Joinnus

Por otro lado, aún no se confirma cuánto costarán los boletos para el show en Arequipa ni cuándo comenzará la preventa y la venta oficial.

¿Dónde comprar las entradas para ver a Álex Ubago en Perú 2026?

Las entradas de Álex Ubago en Lima 2026 ya se encuentran disponibles a través de Joinnus. A través de esa plataforma también podrán adquirir los boletos quienes deseen asistir al concierto en Arequipa, aunque próximamente se actualizará la información.

El sistema permite adquirir tickets de manera rápida y segura, con opciones de pago en línea y beneficios exclusivos para clientes BBVA.