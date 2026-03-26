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Miss Perú USA 2026: cuándo es, a qué hora inicia y dónde ver la gala final del certamen de belleza con Ariadna Vargas Llosa y demás candidatas

Adela Salas y Ariadna, nieta de Mario Vargas Llosa, figuran entre las candidatas del Miss Perú USA 2026. Karla Bacigalupo entregará la corona en una emocionante final en vivo en Estados Unidos.

Karla Bacigalupo ganó el Miss Perú USA 2025 y el Miss Perú 2025.
Karla Bacigalupo ganó el Miss Perú USA 2025 y el Miss Perú 2025. | Foto: composición LR/Instagram/Betsy de los Santos

El Miss Perú USA 2026 llega a su noche final con 21 jóvenes que aspiran a convertirse en la nueva reina de la comunidad peruana en Estados Unidos. Entre los nombres más sonados figuran Adela Salas, representante de Nueva York, y Ariadna Vargas Llosa, nieta del Nobel Mario Vargas Llosa, cuya presencia ha despertado gran expectativa.

La actual soberana, Karla Bacigalupo, quien además ganó el Miss Perú 2025 y representó al país en el Miss Universo de ese mismo año, entregará la corona en una gala que promete elegancia, cultura y talento, bajo la dirección de Paola Maravi.

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¿Cuándo y dónde es la final del Miss Perú USA 2026?

La gran final del Miss Perú USA 2026 se celebra hoy, jueves 26 de marzo, en el Utah State Capitol, un escenario emblemático de Salt Lake City. Durante la semana previa, las candidatas participaron en entrenamientos de pasarela, sesiones fotográficas y actividades culturales que reforzaron su preparación.

El evento reúne a autoridades, patrocinadores y al público que adquirió sus entradas a través de Eventbrite. La gala marca el cierre de una semana de actividades que buscó resaltar la identidad peruana y el talento de las participantes.

Karla Bacigalupo entregará la corona a su sucesora en la final del Miss Perú USA 2026

Karla Bacigalupo entregará la corona a su sucesora en la final del Miss Perú USA 2026. Foto: Instagram

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¿A qué hora inicia la final del Miss Perú USA 2026?

La gala comienza a las 8.00 p. m. hora local de Utah, y se extenderá hasta las 10.00 p. m. En Perú, el evento iniciará a las 9.00 p.m. El espectáculo incluirá desfiles, presentaciones artísticas y la coronación de la nueva reina.

Un detalle clave es la votación digital del Miss People’s Choice, que cierra poco antes del inicio de la gala en la página web oficial del Miss Perú USA. Este mecanismo permite al público influir en el resultado y decidir quién de todas las candidatas se gana un pase directo al top 7.

Adela Salas, candidata de Nueva York, es la favorita en votación del Miss Perú USA 2026. Foto: Instagram

Adela Salas, candidata de Nueva York, es la favorita en votación del Miss Perú USA 2026. Foto: Instagram

Miss Perú USA 2026: ¿dónde ver la final?

La final no cuenta con señal abierta en Latinoamérica, pero puede seguirse a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales del concurso de belleza. La organización transmitirá momentos destacados y entrevistas con las candidatas en tiempo real.

Ariadna, nieta de Mario Vargas Llosa, representa a California en el Miss Perú USA 2026

Ariadna, nieta de Mario Vargas Llosa, representa a California en el Miss Perú USA 2026. Foto: Instagram

¿Quiénes son las candidatas del Miss Perú USA 2026?

El concurso reúne a 21 jóvenes peruanas que representan distintas comunidades en Estados Unidos. Cada una ha destacado por su preparación y compromiso con la cultura nacional.

Listado completo de candidatas:

  1. Adela Salas (Nueva York)
  2. Briana Pérez (Connecticut)
  3. Natalia Nolte (Utah)
  4. Ariadna Vargas Llosa (California)
  5. Kenhsa Velis (Texas)
  6. Angie Victoria (Florida)
  7. Natalia Cestti (Nueva Jersey)
  8. Crystal Effio (Nevada)
  9. Allondra Aquino (Arizona)
  10. Milena Said (Colorado)
  11. Daniela Colunge (Georgia)
  12. Angela Cantore (Washington)
  13. Stephanie Schmatz (Tennessee)
  14. Melissa Cardozo (Oregón)
  15. Micaela Millo de la Cuba (Columbia)
  16. Luciana Santini (Pensilvania)
  17. Celeste Molero (Carolina del Norte)
  18. Belén Cáceres (Nebraska)
  19. Athina Arrieta (Alaska)
  20. Camila Aguilar (Kansas)
  21. Adriana Anaya (Hawái)
Todas las candidatas del Miss Perú USA 2026

Todas las candidatas del Miss Perú USA 2026. Foto: Instagram

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