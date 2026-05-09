Lorna Cepeda y Natalia Ramírez vuelven a Lima para presentar la comedia teatral ‘Muertas de la risa’ el 11 de mayo en el Multiteatro Movistar. Foto: difusión | Foto: difusión

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Las actrices de la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, regresan a Lima con la comedia teatral 'Muertas de la risa'. Será en una única función, programada para este lunes 11 de mayo del 2025, a las 8.00 p. m., en el recién inaugurado Multiteatro Movistar, en Santiago de Surco.

Entre situaciones hilarantes, confesiones explosivas y momentos llenos de ironía, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez entenderán que el amor no se comparte ni se negocia, y que el verdadero reto es aprender a elegirse a sí mismas. Las entradas para este espectáculo están a la venta en Teleticket.

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'Muertas de la risa', la nueva comedia de Natalia Ramírez y Lorna Cepeda.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez vuelven a Perú

En 'Yo soy Betty, la fea', Lorna Cepeda dio vida a Patricia Fernández, conocida como 'La Peliteñida', antagonista y recepcionista de Ecomoda. Por su parte, Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia, accionista de la empresa, celosa y decidida en su lucha por el amor de Armando.

Ambas eran grandes amigas en la historia y, al mismo tiempo, rivales de 'Betty, la fea'. Las actrices protagonizan esta obra, en la que dos mujeres descubren una verdad incómoda: han amado al mismo hombre.

¿De qué trata 'Muertas de la risa'?

La obra presenta a dos mujeres que descubren que han amado al mismo hombre. Entre situaciones hilarantes, confesiones explosivas y momentos cargados de ironía, comprenderán que el amor no se comparte ni se negocia, y que el verdadero desafío es aprender a elegirse a sí mismas.