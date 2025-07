El streamer Shuls y el alcalde - influencer de Ate, Franco Vidal, se reunieron en Mazamari, Satipo (Junín), para realizar una transmisión en vivo que logró cifras sorprendentes en la plataforma Kick. Alrededor de 86.000 usuarios se conectaron al live, en el que ambos compartieron ocurrencias, probaron platos típicos del lugar, recorrieron la ciudad y Vidal incluso conoció a la pareja del influencer, llamada Yuli.

Sin embargo, el poder de la Inteligencia Artificial le jugó una mala pasada al popular Shuls. Durante su transmisión, vio un video donde aparentemente su novia se besaba con el alcalde de Ate. “Nunca pensé eso de mi Yuli”, decía lamentándose mientras observaba las imágenes.

Shuls reacciona al video donde su novia se besa con el alcalde de Ate

Dos días después del live junto a Franco Vidal, el streamer Shuls realizó una nueva transmisión desde su casa, en la que vio un particular video: en las imágenes su pareja aparecía besándose con el alcalde de Ate, lo que desató su desconcierto y sorpresa. Sin embargo, no se dio cuenta de que el clip fue generado por la IA.

“Oh hermano ya se cag.. ese alcalde. Oh no, el alcalde nunca me haría eso. Nunca pensé eso de la Yuli”, expresó, mientras sus amigos lo fastidiaban. En ese momento, le reclamó a su pareja, quien se defendió asegurando que no era ella. Tras el momento de confusión, Shuls continuó con su transmisión en vivo, que se extendió por más de 10 horas. En ese tiempo, llevó a sus seguidores al lago y más tarde los llevó a comer a un restaurante.

Streamers Diealis y Cristorata se burlan de los números conseguidos por Shuls y Franco Vidal

Durante su visita a la selva central, Franco Vidal y Shuls recorrieron varios lugares de Mazamari mientras compartían la experiencia en vivo con sus seguidores. La transmisión, que se realizó por la plataforma Kick, llegó a tener un pico de 86.000 espectadores conectados al mismo tiempo, según cifras oficiales del sitio.

Sin embargo, no todos tomaron bien el éxito del stream. Algunos creadores de contenido como Diealis, integrante de 'Esto es guerra' y Cristorata reaccionaron con sarcasmo. “¿Cómo que tiene 86.000 personas? ¿Qué es esto, la Velada?”, bromeó Cristorata durante una de sus propias transmisiones.