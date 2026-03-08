HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Entretenimiento

Actriz Emma Watson es captada besando al multimillonario mexicano Gonzalo Hevia, exnovio de Belinda

La actriz Emma Watson, exestrella de las películas de Harry Potter, tendría una relación amorosa con Gonzalo Hevia, empresario dedicado a la inteligencia artificial y tecnología.

Emma Watson dio vida a Hermione Granger en la saga de Harry Potter. Foto: Composición LR/UsaToday/Instagram.
Emma Watson dio vida a Hermione Granger en la saga de Harry Potter. Foto: Composición LR/UsaToday/Instagram.

La actriz Emma Watson fue fotografiada en el aeropuerto JFK de Nueva York compartiendo un beso con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien es conocido por haber sido pareja de la cantante Belinda.

Según la revista ‘Quién’, la pareja fue vista por primera vez a finales de 2025 en Courchevel, una popular localidad en los Alpes franceses. Posteriormente, también fueron avistados en Punta Mita, una península situada a aproximadamente 16 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Emma Watson revela los motivos por los que se alejó de la actuación: "No era feliz”

lr.pe

¿Es Emma Watson novia del empresario mexicano Gonzalo Hevia?

Hasta la fecha, ni Emma Watson ni Gonzalo Hevia han confirmado una relación amorosa. No obstante, en septiembre del año pasado, durante su participación en un pódcast, la famosa actriz de 'Harry Potter' hizo una breve mención sobre su vida amorosa, revelando su preferencia por salir con personas ajenas a su carrera.

"Quiero que alguien aprecie mi trabajo, pero creo que saber que no tienes que lidiar con ese grado extra de rareza ayuda, es un alivio", comentó. Además, Watson compartió que, en ocasiones, algunas personas se sienten obligadas a disculparse por no haber visto sus películas. "Por favor, no se disculpen. Para mí eso es maravilloso", expresó.

"Es como música para mis oídos saber que no vas a estar lidiando constantemente con eso", añadió la actriz, quien tuvo una relación en 2022 con Brandon Green, hijo del reconocido empresario de la moda Sir Philip Green.

PUEDES VER: “Harry Potter” y los descomunales sueldos que cobraron sus protagonistas por realizar la saga

lr.pe

 ¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, exnovio de Belinda?

Gonzalo Hevia es parte de una de las familias empresariales más influyentes de México, asociada al Grupo Bal, un conglomerado creado por el empresario Alberto Baillères. Este grupo opera en diversas áreas, incluyendo minería, seguros, finanzas y una cadena de tiendas departamentales, según información de Cosmopolitan.

Hevia recibió su educación en el prestigioso internado suizo Le Rosey y en la escuela Ransom Everglades de Miami. Posteriormente, continuó su formación en México, asistiendo al Colegio Vista Hermosa y al Cumbres, y culminó sus estudios con un título en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), según Us Weekly.

En la actualidad, ocupa el cargo de director ejecutivo en Lok, una empresa dedicada a la tecnología y la inteligencia artificial. Entre 2022 y 2024, se le relacionó sentimentalmente con la reconocida cantante y actriz mexicana Belinda.

Notas relacionadas
Harry Potter: los actores que llegan a Hogwarts

Harry Potter: los actores que llegan a Hogwarts

LEER MÁS
William Ulloa: de vender zapatos en las calles de Trujillo a crear calzados para Emma Watson

William Ulloa: de vender zapatos en las calles de Trujillo a crear calzados para Emma Watson

LEER MÁS
Emma Watson y su más íntima revelación: ¿en qué consiste el sexo kink?

Emma Watson y su más íntima revelación: ¿en qué consiste el sexo kink?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La vida y la trágica muerte de Fulvia Célica: La primera conductora transgénero de Perú

La vida y la trágica muerte de Fulvia Célica: La primera conductora transgénero de Perú

LEER MÁS
La Tigresa del Oriente anuncia gira internacional 'The Queen of Therians Tour': qué países visitará y cuándo inicia

La Tigresa del Oriente anuncia gira internacional 'The Queen of Therians Tour': qué países visitará y cuándo inicia

LEER MÁS
Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Minedu oficializa las clases virtuales para colegios privados de Lima y Callao por crisis energética

Actriz Emma Watson es captada besando al multimillonario mexicano Gonzalo Hevia, exnovio de Belinda

Héctor Valer reveló que el informe final sobre licitaciones chinas involucra a Vizcarra , Merino, Castillo y Sagasti

Entretenimiento

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

La Tigresa del Oriente anuncia gira internacional 'The Queen of Therians Tour': qué países visitará y cuándo inicia

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Héctor Valer reveló que el informe final sobre licitaciones chinas involucra a Vizcarra , Merino, Castillo y Sagasti

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Sólo 5 de los 36 candidatos presidenciales planean culminar el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025