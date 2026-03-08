La actriz Emma Watson fue fotografiada en el aeropuerto JFK de Nueva York compartiendo un beso con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien es conocido por haber sido pareja de la cantante Belinda.

Según la revista ‘Quién’, la pareja fue vista por primera vez a finales de 2025 en Courchevel, una popular localidad en los Alpes franceses. Posteriormente, también fueron avistados en Punta Mita, una península situada a aproximadamente 16 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.

¿Es Emma Watson novia del empresario mexicano Gonzalo Hevia?

Hasta la fecha, ni Emma Watson ni Gonzalo Hevia han confirmado una relación amorosa. No obstante, en septiembre del año pasado, durante su participación en un pódcast, la famosa actriz de 'Harry Potter' hizo una breve mención sobre su vida amorosa, revelando su preferencia por salir con personas ajenas a su carrera.

"Quiero que alguien aprecie mi trabajo, pero creo que saber que no tienes que lidiar con ese grado extra de rareza ayuda, es un alivio", comentó. Además, Watson compartió que, en ocasiones, algunas personas se sienten obligadas a disculparse por no haber visto sus películas. "Por favor, no se disculpen. Para mí eso es maravilloso", expresó.

"Es como música para mis oídos saber que no vas a estar lidiando constantemente con eso", añadió la actriz, quien tuvo una relación en 2022 con Brandon Green, hijo del reconocido empresario de la moda Sir Philip Green.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, exnovio de Belinda?

Gonzalo Hevia es parte de una de las familias empresariales más influyentes de México, asociada al Grupo Bal, un conglomerado creado por el empresario Alberto Baillères. Este grupo opera en diversas áreas, incluyendo minería, seguros, finanzas y una cadena de tiendas departamentales, según información de Cosmopolitan.

Hevia recibió su educación en el prestigioso internado suizo Le Rosey y en la escuela Ransom Everglades de Miami. Posteriormente, continuó su formación en México, asistiendo al Colegio Vista Hermosa y al Cumbres, y culminó sus estudios con un título en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), según Us Weekly.

En la actualidad, ocupa el cargo de director ejecutivo en Lok, una empresa dedicada a la tecnología y la inteligencia artificial. Entre 2022 y 2024, se le relacionó sentimentalmente con la reconocida cantante y actriz mexicana Belinda.