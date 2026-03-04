Premios Teatro en el Perú 2026: fecha, lugar, nominados y cómo votar por tus artistas favoritos
Los Premios Teatro en el Perú levantan nuevamente el telón para una ceremonia que reunirá lo mejor de nuestras artes escénicas y pondrá en el centro la fuerza del teatro peruano.
Regresan los Premios Teatro en el Perú. La segunda edición de este encuentro organizado por la Asociación Cultural Teatro en el Perú y auspiciado por el Ministerio de Cultura se realizará el próximo 25 de marzo en el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa – Biblioteca Nacional del Perú. El evento incluirá presentaciones en vivo, números artísticos especiales y la esperada premiación en cada categoría, en una noche que promete emoción, integración e inspiración para toda la comunidad escénica.
En este 2026, el teatro peruano volverá a vestirse de gala con la segunda edición de los Premios Teatro en el Perú, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Teatro. La ceremonia contará con la conducción de María Victoria Santana y Cristhian Palomino, quienes serán los encargados de guiar esta noche especial, aportando talento, carisma y experiencia escénica a una gala que promete grandes momentos.
¿A qué hora iniciarán Premios Teatro en el Perú 2026?
A partir de las 6:00 p.m. del 25 de marzo se dará inicio a la alfombra roja de los Premios Teatro en el Perú 2026, que reunirán a actores, actrices, directores, dramaturgos, productores, técnicos, diseñadores y gestores culturales en una noche que celebra el esfuerzo colectivo que sostiene la escena teatral peruana y proyecta su crecimiento hacia el futuro.
¿Cómo votar en los Premios Teatro en el Perú 2026?
El proceso de votación se encuentra abierto al público a través de www.teatroenelperu.com y culminará el 15 de marzo, permitiendo que la audiencia participe activamente en el reconocimiento al trabajo y dedicación de los artistas nacionales.
Para Marco Huachaca, fundador y director del proyecto, realizar esta edición en el marco del Día Mundial del Teatro tiene un profundo significado. “Es un mensaje claro: creemos en el teatro como herramienta de transformación social, como espacio de encuentro y como una industria cultural que necesita ser celebrada y fortalecida. Estos premios no son solo una gala, son un llamado a la unión del sector. El teatro somos todos”, expresó.
¿Quiénes son los nominados a los Premios Teatro en el Perú 2026?
Los Premios Teatro en el Perú 2026 cuenta con 32 categorías y en cada una de ellas hay más de cinco nominados. Conoce las más importantes:
01. GÉNERO DRAMA - MEJOR OBRA
- Un Espejo de Sam Holcroft
- Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand
- Dr. Jekyll & Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson
- Niños caen de los Árboles de Mariana De Althaus
- Hielo en la Sangre de Claudia Sacha
- Cariño Malo de Alejandro Clavier
- Maybe Baby de Cinthia Delgado Ramos
- Dos Siglos de Sobremesa de Eduardo Adrianzén
- Ana contra la Muerte de Gabriel Calderón
- Buenas Personas de David Lindsay-Abaire
02. GÉNERO DRAMA - MEJOR DIRECCIÓN
- Wendy Vásquez por Un Espejo
- Jean Pierre Gamarra por Cyrano de Bergerac
- Francisco Cabrera por Dr. Jekyll & Mr. Hyde
- Mariana De Althaus por Niños caen de los Árboles
- David Carrillo por Hielo en la Sangre
- Alejandro Clavier por Cariño Malo
- Norma Martínez por Maybe Baby
- Adrián Galarcep por Actos Consentidos
- Juan Carlos Fisher por Buenas Personas
- Laura Silva por Hamlet y Ofelia
03. GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTOR
- Renato Rueda por Un Espejo
- Alonso Cano por Cyrano de Bergerac
- Johan Escalante por Los Amantes del Imperio
- Óscar López Arias por Actos Consentidos
- David Carrillo por Hielo en la Sangre
- Gonzalo Molina por Dos siglos de sobremesa
- Carlos Victoria por Las veces que no (te) dije te quiero
- Sebastian Stimmann por Cariño malo
04. GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTRIZ
- Érika Villalobos por Actos Consentidos
- Maria Grazia Gamarra por Cyrano de Bergerac
- Alejandra Guerra por Ana contra la muerte
- Karen Spano por Niños caen de los Árboles
- Celine Aguirre por Hielo en la Sangre
- Natalia Torres Vilar por Clorinda
- Jimena Lindo por Buenas Personas
- Fiorella Pennano por Maybe Baby
- Yaremís Rebaza por Naranjas
05. GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Rodrigo Palacios por Un espejo
- Stefano Salvini por Cyrano de Bergerac
- Gonzalo Revoredo por Actos Consentidos
- Lucho Cáceres por Niños caen de los Árboles
- Jorge Guerra por Buenas Personas
- Diego Salinas por Cariño Malo
- Sergio Armasgo por Las veces que no (te) dije te quiero
- Alaín Salinas por Dos siglos de sobremesa
- Augusto Casafranca por Niños caen de los Árboles
06. GÉNERO DRAMA - MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Grapa Paola por Ana contra la muerte
- Alexandra Graña por El cuarto de Verónica
- Guadalupe Farfán por Dos siglos de sobremesa
- Magdyl Ugaz por Laponia
- Paulina Bazán por Dos siglos de sobremesa
- Eliana Fry García-Pacheco por Hay que llenar la noche
- Claudia Pascal por Maybe Baby
- Milene Vásquez por Buenas Personas
07. GÉNERO COMEDIA - MEJOR OBRA
- Como te gusta de William Shakespeare
- Peter Pan Hasta las Patas de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields
- El barbero de Sevilla de Beaumarchais
- Reality Shock de Carlos Gonzales Villanueva
- La Ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht
- Un Robo hasta las Patas de Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields
- Y ahora... ¿Qué hacemos con Jacinto? de Alejandro Melero
- Tragafortuna de Ángelo Condemarín
- Una Semana Nada Más de Clément Michel
- Crónica del Amor de Fernando Castro
- Monólogos de la Vagina de Eve Ensler
08. GÉNERO COMEDIA - MEJOR DIRECCIÓN
- Fernando Castro por Como te Gusta
- Paloma Reyes de Sá por Peter Pan Hasta las Patas
- Alfonso Santistevan por La Ternura
- Joamoc por Reality Shock
- Jean Pierre Gamarra por La Ópera de tres centavos
- Juan Carlos Fisher por Un Robo Hasta las Patas
- Sergio Galliani por Monólogos de la Vagina
09. GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTOR
- Diego Sakuray por Como te gusta
- Emmanuel Soriano por Peter Pan Hasta las Patas
- Stefano Salvini por El Barbero de Sevilla
- Emanuel Caffo por Reality Shock
- André Silva por La Ópera de tres centavos
- Miguel Iza por Coteras
- Cristhian Palomino por Y ahora... ¿Qué hacemos con Jacinto?
- Manuel Gold por Peter Pan Hasta las Patas
- Armando Machuca por Una Semana Nada Más
- Juan Carlos Díaz por Toma y Daca
- Miguel Soriano por La Estúpida Escopeta
10. GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTRIZ
- Gisela Ponce de León por Peter Pan Hasta las Patas
- Maria Grazia Gamarra por La Ópera de tres centavos
- Alexandra Garcés por Reality Shock
- Carolina Cano por Como te gusta
- María del Carmen Sirvas por Terapia Amorosa
- Patricia Barreto por Un Robo Hasta las Patas
- Claudia Berninzon por Tragafortuna
- Sandra Bernasconi por Secretos
- Macla Yamada por Crónica del Amor
- Luciana Arispe por ¿Y Giulia?
11. GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Cesar García por Peter Pan Hasta las Patas
- Christian Ysla por Peter Pan Hasta las Patas
- Roni Ramírez por Reality Shock
- Leonardo Torres Vilar por Ópera de tres Centavos
- Sebastián Ramos por Un robo hasta las patas
- Oscar Yepez por Ópera de tres Centavos
- Claudio Calmet por Negocio Familiar
- Nicolás Fantinato por SER I.A. Comedia
12. GÉNERO COMEDIA - MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Stephany Orúe por Temis
- Lucía Brozovich por Un día como Cualquier Otro
- Amaranta Kun por Ópera de tres Centavos
- Anaí Padilla por Tragafortuna
- Sonia Oquendo por Y ahora... ¿Qué hacemos con Jacinto?
- Magdiel Ugaz por Una Semana Nada Más
- Ximena Palomino por Cómo Olvidar a tu Ex.