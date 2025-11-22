'Tiempo de Soledad': trama, reparto y todo sobre la obra teatral peruana que fue premiada en Brasil

La obra teatral 'Tiempo de Soledad', ganadora del concurso Seleção Brasil em Cena 2009, debutará en Perú el 11, 12 y 18 de diciembre en el Centro Cultural CAFAE-SE de San Isidro. Foto: difusión | Foto: difusión

La obra teatral 'Tiempo de Soledad', ganadora del concurso Seleção Brasil em Cena 2009, debutará en Perú el 11, 12 y 18 de diciembre en el Centro Cultural CAFAE-SE de San Isidro. Foto: difusión | Foto: difusión

La obra teatral ‘Tiempo de Soledad’, ganadora del concurso de dramaturgia Seleção Brasil em Cena – 3ª edición (2009), se presentará en Perú por primera vez. La puesta en escena llegará al Centro Cultural CAFAE-SE, de San Isidro, los días jueves 11, viernes 12 y jueves 18 de diciembre. Las entradas se podrán adquirir al +51939297852.

“‘Tiempo de Soledad’ es una obra que me impactó mucho la primera vez que la leí; llegó a mi vida en un momento en el que estaba pasando por una situación similar. Es una obra muy didáctica, y quise contextualizarla en una época no actual (1940) para así mostrar, a través de la música y contenidos visuales, cómo era la vida en Brasil, de ese tiempo al público”, expresa la directora de concepto de la obra, Gabriela YC.

La directora Gabriela YC presenta esta historia de reencuentro y decisiones emocionales, ambientada en Brasil en 1940, explorando temas de memoria y soledad. Foto: difusión.

¿Cuál es el reparto de 'Tiempo de Soledad' y de qué trata la obra?



Gabriela YC, José Luis Tovar y Junior Mendoza son los encargados de recrear la trama de 'Tiempo de Soledad' y darán vida a una historia que respira silencio, memoria y las ausencias que todos hemos cargado alguna vez.



La trama de 'Tiempo de Soledad' muestra a una mujer que intenta emprender un viaje en tren para desprenderse de lo vivido, sin prever que el camino la enfrentará con alguien que marcó su pasado. Ese reencuentro inesperado abrirá una grieta emocional que la obligará a decidir entre partir hacia lo desconocido o quedarse atrapada en lo que aún no termina de sanar. La pieza invita al público a observar ese instante límite donde una sola decisión puede cambiar el rumbo de una vida.



El montaje en Centro Cultural CAFAE-SE de San Isidro, es posible gracias al apoyo del Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil en el Perú, que busca reforzar el puente cultural entre ambos países y acercando al público una obra celebrada por su sensibilidad y su potencia dramática. ‘Tiempo de Soledad’, reconocida como una de las propuestas contemporáneas más relevantes de su edición, promete ofrecer una experiencia íntima y profunda, revelando la fuerza narrativa del teatro brasileño actual.

