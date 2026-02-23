FAE 2026: una década de escenarios

El teatro peruano ha continuado girando por el mundo. Parte de lo mejor que nos dejó el 2025 estará en la cartelera del Festival de Artes Escénicas que abre con la versión de Hamlet, dirigida por Chela De Ferrari. El FAE también trae obras internacionales. El director de teatro, Sergio Llusera, vocero y miembro del comité, nos cuenta que hicieron una selección luego de evaluar más de 80 obras con un jurado internacional.

"Es un conglomerado de instituciones culturales que hacemos el festival, a diferencia de cómo suele ser en otras partes del mundo, que hay fondos del Estado. En este caso, somos seis instituciones”, comenta sobre el festival que tendrá como sedes diez teatros.

El rincón de los muertos, una de las mejores obras del 2025, regresa, precisamente, en el marco del festival. “Es una obra que surgió en el FAE”, nos dice sobre el laboratorio creativo llamado FAE Incuba. La puesta en escena es protagonizada por Ricardo Bromley, quien repasa su historia familiar y la violencia en Ayacucho durante el conflicto armado interno.

“La idea original era justamente dar tiempo a una obra para que madure, y se construya desde un proceso de reflexión más profundo de lo que normalmente se hace en Lima, y entonces, digamos, dio un doble valor emocional para nosotros. Acaba de estar en Santiago a Mil”, señala Llusera sobre el festival chileno. “Nos ha representado. La mayoría de programadores de teatro dijeron que fue la obra que más les encantó del año”.

Además de traer obras del extranjero, el festival peruano también continúa siendo una plataforma para que las obras puedan ser parte de otros festivales. “Es que una buena manera para que las artes escénicas peruanas, que no son comerciales, pero que tengan su valor artístico, puedan seguir desarrollándose, es que encuentren mercados internacionales, como el caso de El rincón de los muertos o Hamlet”.

David y Marisel Méndez presentaron la obra en Bruselas.

El 2025 fue un año difícil para el teatro. Por ejemplo, a la obra que protagonizó Bromley le negaron la calificación de espectáculo cultural. Llusera considera que eso ha cambiado y que sirvió el hecho de que los artistas se manifiesten. Algunos hicieron público que los guiones eran revisados bajo parámetros diferentes y que abría la puerta a la censura.

“Gracias a Dios, ese tema cambió con la actualización del Ministerio de Cultura. Estas restricciones que mencionas, que se estaban dando y que eran un dolor de cabeza porque, claro, hay una movida social y era muy grande y constante ¿no? De quienes controlaban la calificación. Pero eso ha cambiado y esta gestión está siendo mucho más democrática, en ese sentido”.

Hay otras grandes obras que no estarán, como Juicio a una zorra o Proyecto Ugaz. Llusera comenta que la selección fue difícil desde ese punto, pero eligieron obras que no tuvieran temáticas y formatos similares. “Hay muchas obras. Yo pondría 20 de las 80, pero no hay espacio físico y es una semana. Cuando vienen los programadores tienen una capacidad limitada para ver las obras, entonces, lamentablemente tenemos que hacer ahí la selección que como cualquier selección es subjetiva. Ha habido obras maravillosas que a mí me ha dolido que quedaran fuera”.

Este año, el festival presenta 14 obras nacionales y seis internacionales. Lleva como lema “El escenario es de todos”.