Sigue EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Milagros Jáuregui: menores de edad escapan de su albergue | Fuerte y Claro

Entretenimiento

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre este 15 de mayo de 2026: dónde comprar las entradas

El dúo argentino Pimpinela promete un espectáculo emocional para celebrar el Día de la Madre 2026. Su concierto será en Costa 21 y habrá preventa de entradas con descuentos especiales.

Hermanos Lucía y Joaquín Galán se presentarán en Costa 21.
Hermanos Lucía y Joaquín Galán se presentarán en Costa 21. | Foto: composición LR/Live Nation

Pimpinela anunció su regreso a Perú este 2026. El dúo argentino, famoso por su estilo teatral y sus letras cargadas de emoción, prepara un concierto especial el Día de la Madre, una fecha que siempre convoca a familias enteras en busca de música y celebración. La noticia ha generado entusiasmo entre quienes crecieron escuchando sus clásicos y también entre nuevas generaciones que han descubierto sus canciones gracias a plataformas digitales.

Lucía y Joaquín Galán, hermanos y socios artísticos, han construido una carrera de más de cuatro décadas. Sus temas, como 'Olvídame y pega la vuelta', 'A esa' y 'Por ese hombre', se han convertido en himnos del desamor y la reconciliación, y forman parte de la identidad musical de toda una región.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Pimpinela en Perú 2026?

El concierto de Pimpinela en Perú está confirmado para el viernes 15 de mayo de 2026 en Costa 21, San Miguel, un recinto que se prepara para recibir a miles de seguidores en una noche que promete ser inolvidable. La elección de esta fecha no es casual: se trata de un homenaje musical en el marco del Día de la Madre, una de las celebraciones más significativas en el país, lo que convierte al evento en una cita especial para compartir en familia.

Aunque la hora oficial aún no ha sido anunciada, se espera que el show se realice en horario nocturno, siguiendo la tradición de los espectáculos masivos que convocan al público limeño.

Pimpinela se presenta en Lima el viernes 15 de mayo de 2026. Foto: Master Live

Pimpinela se presenta en Lima el viernes 15 de mayo de 2026. Foto: Master Live

¿Cuándo es la preventa de entradas de Pimpinela en Perú 2026?

Las entradas para ver a Pimpinela en Perú estarán disponibles a través de Teleticket, la plataforma oficial de venta. La preventa exclusiva será limitada y se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2026, con beneficios para quienes utilicen tarjetas del Banco Falabella.

Este acceso anticipado permitirá a los fanáticos asegurar sus boletos antes de la venta general, que suele agotarse rápidamente en espectáculos de esta magnitud. Se recomienda a los seguidores estar atentos desde el primer día de la promoción.

¿Cuáles son los precios para el concierto de Pimpinela en Lima?

Hasta el momento, los precios de las entradas de Pimpinela en Lima 2026 no han sido anunciados oficialmente. Se espera que los detalles sobre las zonas y tarifas se den a conocer en los próximos días a través de Teleticket y los canales oficiales del evento. Esta información será clave para quienes planean asistir en grupo o buscan ubicaciones preferenciales dentro del recinto.

