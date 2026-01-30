Obra ‘La niñita querida’, de Virgilio Piñera, se estrena por primera vez en Perú

'La niñita querida', escrita por Virgilio Piñera, se presentará del 19 al 26 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume. Foto: difusión. | Foto: difusión.

'La niñita querida', escrita por Virgilio Piñera, se presentará del 19 al 26 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La cartelera de teatro se renueva en febrero. Una de los estrenos más esperados es ‘La niñita querida’, que se montará por primera vez en Perú. Esta pieza, escrita por Virgilio Piñera, se presentará del 19 al 26 de febrero de 2026 en el Teatro Ricardo Blume (jr. Huiracocha 2160, Jesús María). Las entradas están a la venta en Joinnus.

La temporada de ‘La niñita querida’ en el Teatro Ricardo Blume incluye seis funciones: jueves 19, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de febrero a las 8:00 p. m., y el jueves 26 con doble función a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m. Esta obra es presentada por la Especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas PUCP, con el apoyo del Centro Cultural PUCP.

¿De qué trata ‘La niñita querida’?



La historia gira en torno a una adolescente que celebra sus quince años y decide romper con el destino que su familia ha diseñado para ella. Lo que comienza como una celebración familiar se transforma en un conflicto abierto entre obediencia y deseo propio, exponiendo las tensiones entre lo que los padres esperan de sus hijos y lo que estos esperan de sí mismos.

Con elementos del teatro del absurdo, la farsa y la comedia, ‘La niñita querida’ propone una mirada crítica y mordaz sobre la autoridad doméstica, las expectativas familiares y el gesto de rebelión como ruptura de un sistema sostenido por silencios, costumbres y mandatos heredados.

Reparto de ‘La niñita querida’

La obra está dirigida por Alfonso Santistevan y el elenco está integrado por Ariadna Callihuanca, Dayjhan Trujillo, María Rubio, Miluscka Coronado, Munaytica Dávila, Christine Lemus, Mick Jack Gonzáles, Ximena Villacorta, Kelly Neira Arangurí, Camila Esperanza Barrantes Oliva, Daritza Guerovich, Luis Jaime Cisneros León y Ariana Valdivia.

“Hacer ‘La niñita querida’ ha sido para mí un nuevo encuentro con jóvenes que, por supuesto, tienen visiones y sensibilidades nuevas para mí y eso contribuye enormemente al trabajo”, expresa Alfonso Santistevan. “Las obras de arte no dejan mensajes, todo lo contrario, nos regalan preguntas, inquietudes, dudas, desconciertos. Esta obra deja mucho de eso”, añade el director.

