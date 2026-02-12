Natalia Jiménez y su lado más personal: TDAH, música libre y amor por Perú

Natalia Jiménez regresará a nuestro país para reencontrarse con un público que recuerda con especial cariño. La exvocalista de La Quinta Estación ofrecerá un concierto el 5 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira 'La Jiménez'.

Antes de su presentación, la artista conversó con La República sobre esta nueva visita a Lima, su momento como solista, el afecto de sus seguidores latinos y la forma en que hoy vive la música desde una mirada más libre y consciente.

Natalia Jiménez y su regreso a Lima con la gira 'La Jiménez'

Natalia, vuelves a Lima después de muchos años. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en el público peruano?

Pues que son lo máximo, yo me acuerdo la vez que estuve ahí y fue un desmadre, la pasamos muy bien , estoy loca por repetir y sobre todo ahora que vengo con esta gira de ‘La Jiménez’ que va estar toda la noche cantando, no van a parar, se van a divertir muchísimo y estoy loca por reencontrarme con ellos, mi club de fans están vueltos locos.

Hoy estás en un momento muy sólido como solista. ¿Sientes que este tour representa una nueva etapa para ti?

Siento que esta gira me ha consolidado mucho, siento como que la gente que viene al concierto dice ‘Esta vieja canta de todo’ tenemos canciones en el show desde Marco Antonio Solis, las mías, van a escuchar todos mis éxitos, van a escuchar también canciones de Juan Gabriel, Rocío Durcal y si siento que eso como que el público lo ha ido cómo haciendo de boca en boca y pues cada vez los conciertos están más llenos, vienen niños, señores, familias.

Natalia Jiménez y la música latina como herencia cultural

El show mezcla canciones de La Quinta Estación, tu etapa solista y homenajes a grandes voces latinas. ¿Cómo nació esta idea?

Yo quería como traer esa música como de los años sesentas,setentas, ochentas que fue para mí como pues no fue como el top de la música de español pero sí fue como lo que parió a los más grandes de la música en español y quería como traer eso de vuelta sabes.

Después de recorrer Estados Unidos, México y el Caribe con funciones llenas, ¿qué energía trae el público latino a estos conciertos?

Son lo máximo , o sea cuando estamos de gira en Estados Unidos a mí me encanta veo banderas de todos lados, es como cuando voy a España y pues todo el público obviamente que va al show es latinoamericano, o sea en el show veo banderas de todos lados, veo banderas de Perú, de Colombia, de Chile, de Venezuela y me da un gusto enorme sobretodo en Estados Unidos con la situación que se está viviendo ahorita allá y es que el público latino es otra cosa, es mucho más divertido.

Natalia Jiménez y su forma de ver la música

¿Hay alguna canción que hoy cantes diferente porque la vida te ha cambiado la forma de sentirla?

'Creo en mí' es una, cuando la escribí yo la escribí como que no me la creía del todo, y sabes como que ‘Creo en mí’ pero ay ¿realmente sí creo? Pero ahorita sí la canto a pleno pulmón y luego también la canción de ‘Amor eterno’, yo me acuerdo que cuando la cantaba antes que la cantaba más como tratando de cantarla muy bien pero ahora como que la canto desde otro lugar. La canto más desde el lugar del dolor. La canto desde haber perdido a alguien y entonces cómo que la canto muy diferente ahora.

Muchas personas crecieron con canciones como 'Me muero', 'El sol no regresa' y 'Creo en mí'. ¿Cómo se siente saber que tus temas acompañaron historias personales?

Pues se siente muy bonito la verdad, o sea yo cuando voy por la calle y la gente me para y me dice ‘Tu canción me cambio la vida’ o ‘Mi canción favorita es ‘Me muero’ o por ejemplo ahorita en las lucha libre mexicana, el Místico que es el top de tops, él abre las luchas con ‘Me muero’ y todo el estadio canta ‘Me muero’ y todos están esperando que suene ‘Me muero’ para que él salga. Entonces yo digo qué fuerte que una canción mía que escribí en mi casa acabe siendo el himno de cien mil personas que están ahí gritando a todo dar en la lucha libre mexicana, es muy fuerte.

En un momento donde la música cruza géneros, como vimos a Lady Gaga cantando salsa junto a Bad Bunny, ¿cómo ves esta libertad artística?

A mí me parece genial que haya flexibilidad, que la gente haga lo que quiera , que la gente cante lo que quiera , mientras la gente sea feliz sabes. Yo por ejemplo veo a Bad Bunny muy feliz cantando lo que canta ahora y haciendo una fusión de salsa sabes y me da gusto ver a Lady Gaga también cambiando su canción a la salsa, me gusta ver todo eso porque al final pues la música para eso es, la música es el patrimonio de la humanidad y hay que disfrutarla, hay que usarla y cambiarla y seguir creando. O sea a mí me encanta, yo sí soy muy de que si me cruza una vena y digo pues quiero hacer boleros ahora, pues me pongo a hacer boleros, no soy muy cerrada con eso.

Natalia Jiménez tienen TDAH y reveló que actividades le gusta hacer.

Natalia Jiménez y el TDAH fuera del escenario

Fuera del escenario, ¿hay algo que disfrutes tanto como cantar?

Como tengo TDAH, hago muchas cosas. Me gusta manejar moto, soy motera. Pinto con acuarelas, escribo ideas sueltas y hago manualidades con mi hija. Compartimos muchas aficiones. Usamos cartón reciclado, recortamos cajas y creamos máscaras o inventos. Es un momento muy nuestro.

Tu canción 'Creo en mí' se convirtió en un himno. Hoy, ¿en qué cree Natalia Jiménez?

Creo en sentir paz con lo que haces, en sentir paz con lo que tienes, en sentir paz con lo que viniste a hacer en la vida, estoy muy contenta con el momento que estoy viviendo ahorita, disfruto mucho todo agradezco todo, agradezco estar viva, agradezco hacer lo que me gusta y ha sido todo mucho al esfuerzo y determinación de querer así, de no conformarme.

Si tuvieras que describir este momento artístico en una sola palabra, ¿cuál sería?

Perseverancia. Intentaron sacarme de esta industria muchas veces y no lo lograron. Aquí sigo. Una vez me dijeron que tenía siete vidas. Pues parece que sí.

