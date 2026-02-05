HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Qué pasó con la Franja Electoral? Partidos malgastan dinero de los peruanos | Epicentro Electoral - Réplica

Entretenimiento

¡Soraya Montenegro vuelve! Actriz Itatí Cantoral revive a su icónico personaje en comercial del Super Bowl 2026

La actriz mexicana Itatí Cantoral interpretó nuevamente a Soraya Montenegro en un spot publicitario que rinde tributo a las telenovelas clásicas de Latinoamérica. 

Itatí Cantoral reapareció gritando su popular frase “¿Qué haces besando a la lisiadaaa?". Foto: YouTube.
Itatí Cantoral reapareció gritando su popular frase “¿Qué haces besando a la lisiadaaa?". Foto: YouTube.

La actriz mexicana Itatí Cantoral, famosa por su papel de la villana Soraya Montenegro en la novela ‘María la del Barrio’, aparece en un comercial que se emitirá en su totalidad durante el Super Bowl 2026, evento de fútbol americano a darse este domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El anuncio, producido por e.l.f. Cosmetics y titulado ‘Melisa’, parodia las clásicas telenovelas mexicanas con un enfoque humorístico. En el spot, Cantoral interpreta a un personaje inspirado en Soraya Montenegro, de nombre ‘Zoraida’ manteniendo el estilo dramático y exagerado que la hizo famosa en los años 90.

TE RECOMENDAMOS

HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

El comercial también cuenta con la participación de la actriz estadounidense Melissa McCarthy y el actor Nicholas González, combinando la estética de las telenovelas con elementos de comedia que buscan destacar la campaña de la marca durante uno de los eventos deportivos más vistos del año.

PUEDES VER: Bad Bunny en el Super Bowl: así fue la primera aparición de 'El Conejo Malo' en el show del medio tiempo junto a Shakira

lr.pe

Itatí Cantoral revive a su personaje de Soraya Montenegro

El comercial 'Melisa', producido por e.l.f. Cosmetics para el Super Bowl LX 2026, busca honrar las clásicas telenovelas mexicanas con un toque de humor y drama. La actriz mexicana Itatí Cantoral, conocida por su papel de villana Soraya Montenegro en María la del Barrio, interpreta a Zoraida, una enfermera que recrea el estilo dramático y exagerado de su personaje icónico. En el spot, Cantoral hace referencia a su famosa frase “¿Qué haces besando a la lisiadaaa?”, manteniendo la esencia del personaje que la hizo famosa en los años 90.

El anuncio también incluye a la actriz estadounidense Melissa McCarthy, quien interpreta a una mujer que tras un accidente automovilístico debe aprender español con la ayuda de los productos de e.l.f. Cosmetics, y al actor Nicholas González, que interpreta al doctor ‘Tito’, su interés amoroso. La trama combina humor y referencias a las telenovelas para crear una mini novela que conecta con audiencias internacionales.

Notas relacionadas
Loretto Bernal: “La película es un llamado a la tolerancia”

Loretto Bernal: “La película es un llamado a la tolerancia”

LEER MÁS
¿Cómo nació “Maldita lisiada”, frase que volvió ícono a Itatí Cantoral?: secreto es expuesto

¿Cómo nació “Maldita lisiada”, frase que volvió ícono a Itatí Cantoral?: secreto es expuesto

LEER MÁS
Itatí Cantoral quedó en shock al enterarse de la muerte de Diego Bertie: “Era un ser maravilloso”

Itatí Cantoral quedó en shock al enterarse de la muerte de Diego Bertie: “Era un ser maravilloso”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asian Kung-Fu Generation vuelve a Perú después de 9 años: fecha, lugar y lo que se sabe sobre el concierto de la banda japonesa en Lima

Asian Kung-Fu Generation vuelve a Perú después de 9 años: fecha, lugar y lo que se sabe sobre el concierto de la banda japonesa en Lima

LEER MÁS
Estrella de ‘La voz Nigeria’ muere a los 26 años tras ser mordida por serpiente mientras dormía

Estrella de ‘La voz Nigeria’ muere a los 26 años tras ser mordida por serpiente mientras dormía

LEER MÁS
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y venta de entradas para Alejandro Sanz, Romeo Santos y Prince Royce

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y venta de entradas para Alejandro Sanz, Romeo Santos y Prince Royce

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

Bancos en Perú logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

Entretenimiento

Zayn Malik, ex One Direction, llega a Lima: fecha y cuándo inicia la preventa de entradas en Teleticket para su concierto en Costa 21

Festival del Pisco Sour 2026: conciertos y eventos gratis para celebrar el día del cóctel peruano que deleita al mundo

Asian Kung-Fu Generation vuelve a Perú después de 9 años: fecha, lugar y lo que se sabe sobre el concierto de la banda japonesa en Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y César Acuña sostienen a José Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para la censura

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025