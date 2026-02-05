La actriz mexicana Itatí Cantoral, famosa por su papel de la villana Soraya Montenegro en la novela ‘María la del Barrio’, aparece en un comercial que se emitirá en su totalidad durante el Super Bowl 2026, evento de fútbol americano a darse este domingo 8 de febrero desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El anuncio, producido por e.l.f. Cosmetics y titulado ‘Melisa’, parodia las clásicas telenovelas mexicanas con un enfoque humorístico. En el spot, Cantoral interpreta a un personaje inspirado en Soraya Montenegro, de nombre ‘Zoraida’ manteniendo el estilo dramático y exagerado que la hizo famosa en los años 90.

El comercial también cuenta con la participación de la actriz estadounidense Melissa McCarthy y el actor Nicholas González, combinando la estética de las telenovelas con elementos de comedia que buscan destacar la campaña de la marca durante uno de los eventos deportivos más vistos del año.

Itatí Cantoral revive a su personaje de Soraya Montenegro

El comercial 'Melisa', producido por e.l.f. Cosmetics para el Super Bowl LX 2026, busca honrar las clásicas telenovelas mexicanas con un toque de humor y drama. La actriz mexicana Itatí Cantoral, conocida por su papel de villana Soraya Montenegro en María la del Barrio, interpreta a Zoraida, una enfermera que recrea el estilo dramático y exagerado de su personaje icónico. En el spot, Cantoral hace referencia a su famosa frase “¿Qué haces besando a la lisiadaaa?”, manteniendo la esencia del personaje que la hizo famosa en los años 90.

El anuncio también incluye a la actriz estadounidense Melissa McCarthy, quien interpreta a una mujer que tras un accidente automovilístico debe aprender español con la ayuda de los productos de e.l.f. Cosmetics, y al actor Nicholas González, que interpreta al doctor ‘Tito’, su interés amoroso. La trama combina humor y referencias a las telenovelas para crear una mini novela que conecta con audiencias internacionales.