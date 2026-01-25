César Galindo, director de 'Killapa Wawan': "Magaly Solier es lo más grande de Perú a nivel actoral"

“Siempre se ha pensado que el idioma quechua es un retraso, que crea problemas a la sociedad, pero yo pienso que es al revés”, nos comenta el cineasta ayacuchano César Galindo, director de Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo (2022). En esa cinta, premiada en el Festival de Cine de Lima, Sistu es un niño de una comunidad cusqueña que descubre el séptimo arte cuando viaja a un pueblo. En una cartelera itinerante, puede ver la proyección de algunos clásicos y, cuando regresa a su comunidad, idea la forma de contar las historias en su idioma.

Esta semana Galindo, estrena Killapa Wawan, un drama con elementos de fantasía que narra la historia de Killari, de 13 años, quien es elegida por los dioses para ser danzante de tijeras. “Yo considero que el mundo andino no solo es folclore, no es solo exotismo. Entonces, quiero mostrar también que nuestra cultura es capaz de recrear otro tipo de situaciones, como una tragedia. De repente, es ambicioso lo que digo, pero la idea es mostrar”.

Willaq Pirqa debe ser uno de los ejemplos de cómo, a pesar de recibir pocas salas, el público logra que los multicines reaccionen. ¿Cómo recuerda el estreno de esa película?

Bueno, uno esperaba que la gente reaccione. Me hicieron algunos comentarios: “pero ¿quién quiere ver una película en quechua?”. En realidad, es una de las últimas en quechua que han salido y, en cierta forma, creo que ha contribuido un poquito a que la gente acepte el idioma. Como el público no está acostumbrado a ver películas subtituladas, era más (difícil) y doblarla al español habría sido una aberración para la película. Entonces, fue una sorpresa y circuló muy bien.

¿Qué busca en un elenco al tener que convocar a actores no profesionales y a figuras como Magaly Solier?

En general, en el Perú no existen actores que hablen quechua. Yo digo actores cuando uno puede trabajar con ellos y pedirles que desarrollen un personaje. A veces tienen que hacer compromisos porque no siempre dominan el idioma; sobre todo los jóvenes están perdiendo el idioma. Y es una lástima; siempre les digo: el futuro del cine peruano es el cine quechua. Así que, por favor, aprendan.

Claro, además, aún hay prejuicios.

Yo hablo el quechua más o menos al 80% y debería estudiarlo porque mi sueño es dirigir hablando quechua, porque digamos, que para la identidad y la autoestima de la gente es importante ver ciertos modelos. Dicen: “bueno, si este indio habla quechua y dirige, pues todos podemos ser directores de cine”. Los paradigmas podrían ayudar a avanzar. ¿Cómo pueden calificarlo de resentimiento?

Ahora dirige a la actriz peruana más internacional. ¿Siempre pensó trabajar con ella?

La conozco hace años y quise trabajar con ella en Willaq Pirqa, pero no se dio por cuestiones X. No es fácil apostar por Magaly porque emocionalmente tiene sus altibajos como cualquier persona; tiene sus problemas, sus conflictos. Yo aposté porque, además, representa el quechua y a la mujer andina. Y es una de las primeras películas donde actúa hablando quechua al 100%.

En 2017, Magaly Solier fue nombrada Artista para la Paz de la UNESCO.

Ustedes filman en 2022, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo importante que es ella para el cine peruano, ha sido cuestionada por un sector a raíz de sus problemas personales y por las denuncias que hizo.

Primero, yo pienso que Magaly Solier es la más grande actriz que tiene el Perú y, entre hombres y mujeres, lo más grande que ha parido esta tierra a nivel actoral. De repente, hay una élite y siempre se ha pensado que la cultura y todo sale de Lima, y Magaly, digamos, viene del Ande y es defensora total de los valores andinos. No sé si eso le haya creado una reacción, espero que no, pero han sido muy duros con ella en vez de ayudarla. Yo quería que volviera al cine y lo hemos logrado, con caídas y subidas, pero se ha logrado hacer la película. Valió la pena.

A Willaq Pirqa le fue bien con la crítica y el público. ¿Quedó como quería esta película?

Bueno, haya habido unos problemas, el resultado es ese, y toda la responsabilidad la asumo yo. Ahora, Willaq Pirqa es una película mucho más fácil, porque es un drama-comedia, y en este caso es una tragedia andina. Hubiese podido hacer, porque todo el mundo me sugería Willaq Pirqa 2, pero no me interesaba hacerlo, me interesa dibujar el mundo que he hecho desde diferentes perspectivas: una de drama-comedia, esta es una tragedia, y la que sigue es de mitología (El vuelo eterno). Creo que más vale arriesgar que repetirse, porque no me gusta volver a caminar por las mismas huellas.

Killapa Wawan se estrena en el mismo mes que Uyariy. ¿Qué opinión le merece que un cine que sea testimonio del sur del país no llegue a las salas en esas regiones?

Primero, la gente no ve muchos documentales. Segundo, creo que es un tema sensible por cuestiones políticas, por intereses, porque no se quiere mostrar o se quiere esconder. Son cosas que se han ido tratando de soslayar o prácticamente justificando todo lo que hubo. Yo no la he visto todavía y probablemente algunos digan que es una visión sesgada, pero es una visión de lo que está pasando en el Perú.

¿La solución sería la cuota de pantalla?

No estoy por la protección total del cine. No vamos a obligar a la gente a ver algo porque es peruano, así sea malo o bueno. Las películas tienen que defenderse por su calidad, pero en un comienzo es necesario brindar un cierto apoyo hasta que se cree un público.

Mientras tanto, la nueva ley de cine afectaría al cine regional.

-En realidad, para una película en el mundo antiguo, uno no se puede permitir fallar una escena y que la vuelvas a hacer al día siguiente, porque tu presupuesto es tan ajustado que tienes que hacerlo ese día. En las épocas del gran cine italiano los directores esperaban la caída del sol, la luz perfecta, pero para nosotros es muy difícil porque los presupuestos son mínimos. Aun así, el cine es como cualquier actividad en Perú, estamos en una economía de supervivencia.