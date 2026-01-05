HOYSuscripcion LR Focus

Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Entretenimiento

Actriz Dove Cameron y Damiano David de Måneskin anunciaron su compromiso con romántica publicación

La exchica Disney protagonista de 'Liv y Maddie' y el cantante italiano compartieron fotos enseñando sus anillos junto a dedicaciones de amor en sus redes. Pareja lleva más de 2 años de relación. 

Dove Cameron y Damiano David se comprometen y comparten fotos de anillos. Foto: Composición LR/Instagram
Dove Cameron y Damiano David se comprometen y comparten fotos de anillos. Foto: Composición LR/Instagram

¡Se casarán! La actriz y cantante Dove Cameron y el vocalista de Måneskin, Damiano David, anunciaron que están comprometidos tras más de dos años de relación. La pareja hizo pública la noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram donde compartieron románticas fotografías juntos enseñando sus lujosos anillos de compromiso.

Las publicaciones estuvieron acompañadas de descripciones de amor por el comienzo del 2026. "Mi parte favorita de estar viva, feliz año nuevo", escribió Dove, mientras que el mensaje de Damiano fue, "este será un año hermoso". En ambas dedicatorias, los artistas pusieron un emoji de anillo confirmando así su próximo casamiento.

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ
Dove Cameron y Damiano David posando junto a sus anillos de compromiso. Foto: Instagram

Dove Cameron y Damiano David posando junto a sus anillos de compromiso. Foto: Instagram

lr.pe

Dove Cameron y Damiano David de Måneskin anunciaron su compromiso

Por el momento no han brindado detalles de la fecha exacta en que será la boda, sin embargo, medios internacionales presumen que se realizaría este año 2026. Como se recuerda, los rumores de compromiso entre ambos comenzaron a sonar desde finales del 2025 cuando el medio TMZ captó a Cameron luciendo un enorme anillo en Sídney, Australia.

La pareja se ha caracterizado por hacer una serie de apariciones públicas en red carpets o eventos de cine y moda como la famosa Met Gala, donde no han dudado en ser fotografiados demostrándose amor.

lr.pe

Los anillos de compromiso de Dove Cameron y Damiano David de Måneskin

De acuerdo con Vogue España, los anillos de Dove y Damiano son creaciones de Bernini High Jewelry, una casa de alta joyería italiana que goza de un gran prestigio. Además, fueron fabricados en Italia por experimentados maestros orfebres. Ambas piezas son de oro rosa de 18 quilates y están adornados con diamantes naturales de alta calidad.

Por su parte, la joyera británica Laura Taylor declaró para The Daily Mail: "El anillo de compromiso de Dove parece tener un diamante de talla cojín, probablemente de entre tres y cuatro quilates, engastado en una banda de oro rosa con un halo que realza su brillo".

Anillos de compromiso de Dove Cameron y Damiano David. Foto: Instagram

Anillos de compromiso de Dove Cameron y Damiano David. Foto: Instagram

