‘Mi mejor enemiga’ se convierte en el estreno Nº1 en los cines del Perú el último fin de semana

La película peruana ‘Mi mejor enemiga’, dirigida por la también actriz Saskia Bernaola, se posicionó como el estreno más visto del último fin de semana en los cines del Perú, pese a la competencia con éxitos de Hollywood. Su debut, el jueves 5 de febrero, logró llenar salas y abrir nuevas funciones ante la alta demanda.

El filme de comedia, protagonizado por reconocidas figuras del entretenimiento local como Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Patricia Portocarrero, Carlos Casella, Kukuki Morante y Omar García, conquistó a la audiencia con un humor fresco y cercano. La cinta también contó con la participación especial de Timoteo y Karina Rivera, lo que aportó un valor nostálgico y familiar a la propuesta del cine peruano.

Saskia Bernaola emocionada por acogida de 'Mi mejor enemiga'

La directora y guionista Saskia Bernaola expresó su gratitud hacia el público nacional por la gran acogida que ha tenido ‘Mi mejor enemiga’ cine durante su primer fin de semana. En declaraciones tras el estreno, Bernaola afirmó: “El objetivo de la película era hacerlos reír, en medio de tantas malas noticias, y creo que lo estamos logrando”.

La respuesta del público no solo se vio reflejada en la venta de entradas, sino también en las visitas sorpresa del elenco a diferentes salas del país, generando una experiencia más cercana con los espectadores. Además, la película provocó que varias cadenas de cine abrieran funciones adicionales en distintas ciudades del Perú para atender la fuerte demanda.

‘Mi mejor enemiga’ presente en la Fiesta del Cine

Luego de su exitoso debut, ‘Mi mejor enemiga’, será una de las protagonistas de la esperada Fiesta del Cine, evento que reduce el precio de las entradas a S/.6.50 y busca promover el acceso masivo a las salas de proyección.

Las entradas están disponibles para funciones del lunes 9 al miércoles 11 de febrero, y la comedia peruana es una de las cintas más recomendadas dentro de la cartelera. Gracias a su buena recepción, ‘Mi mejor enemiga’ se consolida como una de las producciones nacionales con mejor arranque en lo que va del año en los cines peruanos.