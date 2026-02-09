HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

‘Mi mejor enemiga’ se convierte en el estreno Nº1 en los cines del Perú el último fin de semana

La comedia nacional dirigida por Saskia Bernaola superó a grandes producciones internacionales y lideró la taquilla en su fin de semana de estreno, logrando una respuesta masiva del público en todo el país.

'Mi mejor enemiga' tiene en su elenco a Nataniel Sánchez, Patricia Portocarrero, Mateo García Lecca y más. Foto: Difusión
'Mi mejor enemiga' tiene en su elenco a Nataniel Sánchez, Patricia Portocarrero, Mateo García Lecca y más. Foto: Difusión

La película peruana ‘Mi mejor enemiga’, dirigida por la también actriz Saskia Bernaola, se posicionó como el estreno más visto del último fin de semana en los cines del Perú, pese a la competencia con éxitos de Hollywood. Su debut, el jueves 5 de febrero, logró llenar salas y abrir nuevas funciones ante la alta demanda.

El filme de comedia, protagonizado por reconocidas figuras del entretenimiento local como Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Patricia Portocarrero, Carlos Casella, Kukuki Morante y Omar García, conquistó a la audiencia con un humor fresco y cercano. La cinta también contó con la participación especial de Timoteo y Karina Rivera, lo que aportó un valor nostálgico y familiar a la propuesta del cine peruano.

PUEDES VER: Saskia Bernaola revela cómo fue dirigir a Camucha Negrete en ‘Mi mejor enemiga’: 'Ha sido un honor'

lr.pe

Saskia Bernaola emocionada por acogida de 'Mi mejor enemiga'

La directora y guionista Saskia Bernaola expresó su gratitud hacia el público nacional por la gran acogida que ha tenido ‘Mi mejor enemiga’ cine durante su primer fin de semana. En declaraciones tras el estreno, Bernaola afirmó: “El objetivo de la película era hacerlos reír, en medio de tantas malas noticias, y creo que lo estamos logrando”.

La respuesta del público no solo se vio reflejada en la venta de entradas, sino también en las visitas sorpresa del elenco a diferentes salas del país, generando una experiencia más cercana con los espectadores. Además, la película provocó que varias cadenas de cine abrieran funciones adicionales en distintas ciudades del Perú para atender la fuerte demanda.

PUEDES VER: ¿Qué motivó a Saskia Bernaola a sacar a sus hijos del colegio y explorar otra forma de educación?

lr.pe

‘Mi mejor enemiga’ presente en la Fiesta del Cine

Luego de su exitoso debut, ‘Mi mejor enemiga’, será una de las protagonistas de la esperada Fiesta del Cine, evento que reduce el precio de las entradas a S/.6.50 y busca promover el acceso masivo a las salas de proyección.

Las entradas están disponibles para funciones del lunes 9 al miércoles 11 de febrero, y la comedia peruana es una de las cintas más recomendadas dentro de la cartelera. Gracias a su buena recepción, ‘Mi mejor enemiga’ se consolida como una de las producciones nacionales con mejor arranque en lo que va del año en los cines peruanos.

Notas relacionadas
Premios APRECI 2026: ¿cuándo es, a qué hora y quiénes están nominados?

Premios APRECI 2026: ¿cuándo es, a qué hora y quiénes están nominados?

LEER MÁS
César Galindo, director de 'Killapa Wawan': "El futuro del cine peruano es el cine en quechua"

César Galindo, director de 'Killapa Wawan': "El futuro del cine peruano es el cine en quechua"

LEER MÁS
Uyariy, de Javier Corcuera, por José Ragas

Uyariy, de Javier Corcuera, por José Ragas

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Reina del Flow 3 capítulo 20 al 40 en Netflix: estreno, dónde y a qué hora ver nuevos capítulos completos de la serie colombiana

La Reina del Flow 3 capítulo 20 al 40 en Netflix: estreno, dónde y a qué hora ver nuevos capítulos completos de la serie colombiana

LEER MÁS
The amazing Spider-Man: Sony estaría planeando colocar a Emma Stone como Spider-Gwen

The amazing Spider-Man: Sony estaría planeando colocar a Emma Stone como Spider-Gwen

LEER MÁS
Un mundo para Julius: Vilma se reencuentra con Bryce

Un mundo para Julius: Vilma se reencuentra con Bryce

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eder Ávila, el trujillano que participó en el Super Bowl 2026, revela cómo fue bailar con Bad Bunny y Lady Gaga: "No me lo podía creer"

No es China: este país asiático romperá un récord con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO vía Univisión y ViX: a qué hora inicia y dónde ver premiación a lo mejor de la música latina

Cine y series

La Reina del Flow 3 capítulo 20 al 40 en Netflix: estreno, dónde y a qué hora ver nuevos capítulos completos de la serie colombiana

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

El documental “Uyariy” de Javier Corcuera sobre las matanzas 2022-2023 ganó el premio a la Mejor Película Peruana 2025 en la reciente edición de los Premios APRECI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Flor Pablo acusa a Aguayo de normalizar abusos: “Cómo puedes romantizar el embarazo de niñas”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Renovación Popular se lava las manos por "albergue" de congresista Milagros Aguayo: "Lamentamos el daño ocasionado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025