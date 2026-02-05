'Uyariy' y 'Vino la noche' entre las nominadas a los Premios APRECI. | Foto: composición LR / Paolo Tizón / Javier Corcuera

'Uyariy' y 'Vino la noche' entre las nominadas a los Premios APRECI. | Foto: composición LR / Paolo Tizón / Javier Corcuera

El cine peruano se prepara para una de sus noches más importantes. La Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) celebrará una nueva edición de sus premios, que desde hace más de una década reconocen lo más destacado de la producción nacional. La gala reunirá a realizadores, actores y críticos en un evento que busca reafirmar la vitalidad de la industria local.

La expectativa es alta: los documentales han tomado la delantera en las nominaciones y se perfilan como protagonistas de la ceremonia. Además, la organización ha anunciado a la actriz Cindy Díaz como maestra de ceremonias y un homenaje especial al primer actor Carlos Gassols, lo que añade un componente emotivo a la velada.

¿Cuándo y dónde son los Premios APRECI 2026?

La XVII edición de los Premios APRECI se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026 en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima, en Miraflores, a partir de las 7.30 p. m. La gala cuenta con el patrocinio de la Alianza Francesa de Lima y el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú, además de la alianza con Diva Producciones.

Estos premios nacieron en 2009 con el objetivo de reconocer la calidad del cine peruano y se han convertido en un referente anual para la crítica especializada y el público. Cada edición distingue a las mejores producciones estrenadas en el país, además de otorgar un galardón honorífico a figuras que han dejado huella en la cinematografía nacional.

Todos los nominados a los Premios APRECI 2026 y el liderazgo de los documentales

La lista de nominados de los XVII Premios APRECI confirma el protagonismo del cine documental. Producciones como 'Punku', 'La memoria de las mariposas' y 'Uyariy' encabezan las candidaturas, reflejando el interés creciente por este formato en la escena nacional. La diversidad de propuestas muestra un panorama amplio que va desde relatos íntimos hasta miradas sociales y políticas.

Mejor película peruana

'Vino la noche' de Paolo Tizón

'La memoria de las mariposas' de Tatiana Fuentes Sadowski

'Runa Simi' de Augusto Zegarra

'Punku' de Juan Daniel Fernández Molero

'Uyariy (Escuchar)' de Javier Corcuera

Mejor dirección

Javier Corcuera por 'Uyariy (Escuchar)'

Tatiana Fuentes Sadowski por 'La memoria de las mariposas'

Juan Daniel Fernández Molero por 'Punku'

Paolo Tizón por 'Vino la noche'

Mejor guion

Eduardo Orcada Villalva por 'A media calle'

Salomón Pérez por 'Intercontinental'

Juan Daniel Fernández Molero por 'Punku'

Héctor Gálvez y Salvador del Solar por 'Ramón y Ramón'

Mejor actriz protagonista

Patricia Barreto por 'Amor erizo'

Julia Thays por '1982'

Martha Rebaza por 'Nanito'

Maritza Kategari por 'Punku'

Mejor actor protagonista

Paris Pesantes por 'Intercontinental'

Arnold Carlos Styp Torres Rojas por 'A media calle'

Emanuel Soriano por 'Ramón y Ramón'

Guido Calderón por 'Nanito'

Mejor actriz de reparto

Hermelinda Luján por 'Mistura '

' Tania del Pilar por 'Intercontinental'

Sylvia Majo por 'A media calle'

Grecia Pino por 'Los inocentes'

