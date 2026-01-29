Un nuevo mes comienza y con él se amplían las opciones de conciertos para el público peruano. Febrero de 2026 se perfila como uno de los meses más intensos para la agenda musical en el país, con una cartelera que abarca desde el pop, música urbana, salsa y el rock alternativo. Lima recibirá a artistas internacionales y regionales en escenarios como Costa 21, el Estadio San Marcos, el Teatro MALI y la Costa Verde. Entre los nombres más esperados destacan Alejandro Sanz, Debbie Gibson, Villano Antillano, Doja Cat y el esperado regreso de Big Time Rush.

Calendario de conciertos en Febrero Perú 2026

Debbie Gibson - 3 de febrero de 2026

Debbie Gibson llegará por primera vez al Perú en 2026. La cantante y compositora, ícono musical de los años 80 y 90, se presentará el 3 de febrero en el Coliseo Dibós como parte de su Tour Newstalgia Live. Las entradas para el concierto están disponibles en Ticketmaster, con precios desde S/ 146 en la zona de tribunas.

Rivers of Nihil - 3 de febrero de 2026

Rivers of Nihil llegará a Lima para ofrecer un concierto el martes 3 de febrero del 2026. La banda estadounidense de technical death metal se presentará en el Vichama Rock Bar. La venta de entradas se realiza a través de Joinnus.

Devendra Banhart - 4 de febrero de 2026

Devendra Banhart regresará a Lima el 4 de febrero de 2026 con un concierto en el Teatro MALI. El cantautor estadounidense se presentará en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus, con precios desde S/ 160.

Corazón Serrano - 7 de febrero de 2026

Corazón Serrano se presentará en Lima el sábado 7 de febrero de 2026 en el Estadio San Marcos. El concierto forma parte de la celebración por su 33 aniversario, titulado 'Camino a un Sueño', y promete reunir a miles de seguidores de la cumbia peruana. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster, con precios desde S/ 30.

La Charanga Habanera - 7 de febrero de 2026

La Charanga Habanera regresará a Lima para celebrar su 37 aniversario con un concierto el sábado 7 de febrero de 2026 en la Explanada de la Costa Verde, en San Miguel. La legendaria agrupación cubana promete una noche cargada de salsa y timba. Las entradas se venden exclusivamente a través de Teleticket, con precios desde S/ 65.

Villano Antillano - 11 de febrero de 2026

Villano Antillano llegará a Lima el 11 de febrero de 2026 con un concierto en el CCB Barranco. La artista puertorriqueña, una de las voces más influyentes del rap, trap y la música urbana, promete poner a bailar al público. Las entradas están disponibles a través de Joinnus, con precios desde S/ 119.

Doja Cat - 13 de febrero de 2026

Doja Cat llega a Lima como parte de su 'Ma vie world tour', con un espectáculo programara para el 13 de febrero en el Arna 1 de San Miguel. Las entradas se podrán adquirir a través de Ticketmaster.

Diego Lorenzini - 13 de febrero de 2026

Diego Lorenzini regresará a Lima el viernes 13 de febrero de 2026 para presentar su gira 'De todo un poco'. El cantautor chileno se reencontrará con su público en la capital peruana en una fecha esperada por sus seguidores. Las entradas están disponibles a través de Joinnus, con precios desde S/ 119.

Kali Uchis - 15 de febrero de 2026

Kali Uchis se presentará en Lima el 15 de febrero de 2026 con un concierto en Costa 21. La cantante colombo-estadounidense llegará a la capital como parte del 'The sincerely tour'. Las entradas están disponibles a través de Teleticket, con precios desde S/ 184.

Alejandro Sanz - 25 y 26 de febrero de 2026

Alejandro Sanz regresará al Perú como su gira '¿Y ahora qué?', presentándose en el Estadio Nacional en dos fechas consecutivas. Los e-tickets estarán disponibles hasta dos días antes del concierto y podrán comprarse mediante Teleticket.

Big Time Rush - 26 y 27 de febrero de 2026

Big Time Rush, la boy band que conquistó al público desde Nickelodeon en 2009, ofrecerá dos conciertos en Lima los días 26 y 27 de febrero en el Duomo Costa 21, en San Miguel. Las entradas se encuentran a la venta exclusivamente a través de Teleticket.