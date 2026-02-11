HOYSuscripcion LR Focus

Concierto de Shakira GRATIS en playas de Copacabana: fecha, dónde será y cómo ver el evento “Todo Mundo no Rio 2026” en Brasil

La estrella colombiana protagonizará la tercera edición de 'Todo mundo no Río', donde se espera que congreguen más de un millón de asistentes y supere los megaconciertos de Laday Gaga y Madonna.

Shakira se presentará en Río de Janeiro Foto: Composición LR
Shakira se presentará en Río de Janeiro Foto: Composición LR | Instagram

Una de las noticias más esperadas al fin fue revelada. La cantante colombiana Shakira ofrecerá un multitudinario concierto totalmente gratuito en la paradisíaca playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 2 de mayo. La noticia fue confirmada por Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro.

A través de sus redes sociales, el burgomaestre compartió un video de la colombiana anunciando el esperado evento, que anualmente congrega a miles de turistas nacionales y extranjeros en la 'Princesita del mar'. Además, genera un fuerte impacto económico en el país sudamericano.

PUEDES VER: Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

lr.pe

'Todo mundo no rio', el mega espectáculo

La artista barranquillera se convertiría en la tercera artista de renombre mundial en liderar el mega espectáculo masivo en Copacabana, consolidando este ciclo como uno de los encuentros musicales gratuitos más importantes de Brasil, y reafirmando a Río de Janeiro como el epicentro de la cultura y el entretenimiento del país. 

Desde 2024, el evento anual forma parte del ciclo 'Todo mundo no Río', una serie de mega conciertos gratuitos de música internacional que busca transformar la Playa de Copacabana en un gran escenario. El objetivo de la alcaldía es promover eventos culturales no sólo para las y los locales, sino también para los turistas de todo el mundo. Tras el éxito de ediciones pasadas con artistas como Madona o Lady Gaga, la expectativa ahora recae en Shakira, una de las exponentes latinas de todos los tiempos.

Expectativas por conciertos gratuito de Shakira en Río de Janeiro 

A inicio de 2026, la plataforma de música Deezer alborotó las redes sociales al lanzar una notificación a millones de usuarios en la que indicaba que el próximo mega concierto gratuito en Río de Janeiro contaría con Shakira, ganadora de cuatro premios Grammy. Aunque inicialmente se mencionó el 9 de mayo como fecha tentativa, fue finalmente confirmado que se realizará el 2 de mayo.

Para alimentar aún más los rumores, el alcalde Eduardo Paes compartió en su cuenta de X un fragmento del video 'Hips don't lie’ acompañado de un mensaje: "¿Será? Yo no sé nada". 

