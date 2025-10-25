Durante los últimos días, el nombre de Isabel Preysler ha vuelto a ocupar titulares, no solo por la publicación de las cartas de amor que Mario Vargas Llosa le escribió durante su relación, sino también por las declaraciones que ha ofrecido en respuesta a las versiones que circulan desde el entorno del Nobel. En medio de este revuelo mediático, la socialité ha decidido romper su silencio para aclarar uno de los rumores más comentados: el supuesto pago mensual de 80.000 euros que habría recibido del escritor por vivir en su mansión.

La revelación llega tras una serie de entrevistas en las que Preysler ha defendido su versión de los hechos, luego de que allegados a Vargas Llosa insinuaran que el autor peruano no fue feliz a su lado y que incluso habría tenido que costear su estadía en la lujosa residencia de Puerta de Hierro. Lejos de quedarse callada, Isabel ha respondido con firmeza, desmintiendo cualquier tipo de acuerdo económico y dejando claro que su relación no se basó en intereses materiales.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

"Jamás le pedí nada": Isabel Preysler aclara el supuesto pago de 80.000 euros

En su libro de memorias 'Mi verdadera historia', Isabel Preysler desmiente de forma categórica el rumor sobre un supuesto pago mensual de 80.000 euros —equivalente a más de 90.000 dólares— por parte de Mario Vargas Llosa para vivir en su mansión de Puerta de Hierro. "Jamás le pedí que aportase nada, ni que contribuyera en los gastos, ni la cantidad que decidiera. Su aportación fue menor de esos 80.000 euros inventados, y además disminuyó con el tiempo sin que me quejara", escribe la empresaria.

Además, la socialité aclara que la decisión del escritor peruano de colaborar económicamente fue voluntaria y estuvo influenciada por Carmen Balcells, su agente literaria y amiga. Según relata, Balcells consideraba que Mario debía asumir ciertos gastos durante su convivencia con Isabel, aunque ella nunca lo solicitó. Con estas declaraciones, la socialité busca cerrar el capítulo de especulaciones que surgieron tras la publicación del libro 'Reina de corazones' de Paloma Barrientos.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, una historia de amor que cruzó fronteras

La relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa comenzó en 2015, en medio de un escándalo de infidelidad del escritor hacia Patricia Llosa. Desde entonces, ambos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo hispano, hasta que su romance terminó en diciembre de 2022, cuando la socialité confirmó públicamente la separación.

Vargas Llosa falleció el 14 de abril de 2025, a los 88 años, en Madrid. Isabel, por su parte, sigue siendo un emblema del mundo social y mediático español a sus 74 años. Conocida como 'Reina de Corazones', ha mantenido relaciones con personalidades como Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer, y ha construido una imagen de elegancia. Su libro no solo responde a rumores, sino que también reivindica su voz en una historia que, por años, otros contaron por ella.