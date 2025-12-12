Anna Patricia Blanco, de Venezuela, clasifica al TOP 12 del Miss Charm 2025 y podría coronarse en Vietnam
Este 12 de diciembre, Ho Chi Minh City, Vietnam, acoge la final de Miss Charm 2025. Un total de 37 candidatas compiten por la corona internacional en este concurso de belleza.
Este viernes 12 de diciembre se coronará a la nueva soberana de la belleza en la final de Miss Charm 2025, que se realiza en Ho Chi Minh City, Vietnam. En esta tercera edición del concurso, unas 37 candidatas lucharán por el título y la corona internacional. Al final del evento, Rashmita Rasindran, de Malasia, coronará a su sucesora.
La tercera edición del Miss Charm será transmitido a través de la página web del concurso, la página de Facebook y además por el portal YouTube para más de 150 países. A diferencia del año pasado, Perú no envió candidata. Sigue el minuto a minuto del concurso a través de La República.
TOP 12 del Miss Charm 2025
- Miss USA - Kaylyn Slevin
- Miss Colombia - María José Chacón Montaño
- Miss México - Francia Monserrat Cortes Sandoval
- Miss Germany - Luisa Victoria Malz
- Miss India - Mehakk Dhingra
- Miss Brasil - Maiara Braga Porto
- Miss Indonesia - Rinanda Aprillya Maharani
- Miss Venezuela - Anna Patricia Blanco Flores
- Miss Países Bajos - Jaelin Amaris Ramadhin
- Miss Vietnam - Ngô Thi Quynh Mai
- Miss Bolivia - Yessica Estefania Ibarra Cordova
- Miss Tailandia - Del Naruemol Phimphakdee
TOP 20 del Miss Charm 2025
- Miss Australia - Nasia Delis
- Miss Bolivia - Yessica Estefania Ibarra Cordova
- Miss Brasil - Maiara Braga Porto
- Miss Colombia - María José Chacón Montaño
- Miss Camboya - Deth Sreyneath
- Miss Costa Rica - Tamara Castro Monge
- Miss Germany - Luisa Victoria Malz
- Miss India - Mehakk Dhingra
- Miss China - Li Jiaqi
- Miss México - Francia Monserrat Cortes Sandoval
- Miss Moldavia - Gutiera Timotin
- Miss Países Bajos - Jaelin Amaris Ramadhin
- Miss Filipinas - Cyrille Dominguez Payumo
- Miss Indonesia - Rinanda Aprillya Maharani
- Miss Puerto Rico - Nicole Hernández Ferreira
- Miss Malasia - Jessrina Kaur
- Miss Tailandia - Del Naruemol Phimphakdee
- Miss USA - Kaylyn Slevin
- Miss Venezuela - Anna Patricia Blanco Flores Miss Vietnam - Ngô Thi Quynh Mai
- Miss Vietnam - Ngô Thi Quynh Mai
Conoce a todas las candidatas del Miss Charm 2025:
- Miss Alemania - Luisa Victoria Malz
- Miss Australia - Nasia Delis
- Miss Bolivia - Yessica Estefania Ibarra Cordova
- Miss Brasil - Maiara Braga Porto
- Miss Bulgaria - Tatiana Miroshina-Savko
- Miss Camboya - Deth Sreyneath
- Miss China - Li Jiaqi
- Miss Colombia - María José Chacón Montaño
- Miss Costa Rica - Tamara Castro Monge
- Miss Eslovaquia - Ivana Stotkova
- Miss Estados Unidos - Kaylyn Slevin
- Miss Filipinas - Cyrille Dominguez Payumo
- Miss India - Mehakk Dhingra
- Miss Indonesia - Rinanda Aprillya Maharani
- Miss Italia - Lizzy Giannitelli
- Miss Japón - Eri Fujita
- Miss Laos - Nuny Soudavone Inthavong
- Miss Letonia - Zinaida Tesliuk
- Miss Malasia - Jessrina Kaur
- Miss México - Francia Monserrat Cortes Sandoval
- Miss Moldavia - Gutiera Timotin
- Miss Namibia - Alica Mokhatu
- Miss Noruega - Julie Marie Tollefsen
- Miss Países Bajos - Jaelin Amaris Ramadhin
- Miss Polonia - Julia Wiktoria Luzcak
- Miss Portugal - Juliana Lopes
- Miss Puerto Rico - Nicole Hernández Ferreira
- Miss República Checa - Andrea Pokorná
- Miss Rumania - Ana Maria Ecaterina Mozaceanu
- Miss Sudáfrica - Londekile Luyanda Nonkane
- Miss Tailandia - Del Naruemol Phimphakdee
- Miss Turquía - Alara Eriç
- Miss Ucrania - Kateryna Vitalievna Bilyk
- Miss Venezuela - Anna Patricia Blanco Flores
- Miss Vietnam - Ngô Thi Quynh Mai Miss Zambia - Kutemba Njapau