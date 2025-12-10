HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

¿Vendrá a Perú? Jackson Wang de GOT7 confirma fechas de tour en Latinoamérica 2026: países y todo lo que debes saber de 'Magicman 2'

Jackson Wang, integrante del grupo de k-pop GOT7, sorprende al anunciar nuevas fechas para su 'Magicman 2 World Tour'. Esta vez le toca el turno a Latinoamérica, donde su show iniciará en abril.

La gira de Jackson Wang inició en agosto de 2025, tras el lanzamiento de su álbum 'Magicman 2'.
La gira de Jackson Wang inició en agosto de 2025, tras el lanzamiento de su álbum 'Magicman 2'. | Foto: Team Wang

Excelentes noticias para el fandom de Jackson Wang. El carismático integrante del grupo de k-pop GOT7 ha sorprendido con el anuncio de nuevas fechas para su gira mundial 'Magicman 2 World Tour 2026-2027', que inició con gran éxito en Bangkok el pasado agosto —tras el lanzamiento del álbum homónimo— y promete convertirse en uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera. La energía y puesta en escena del artista en cada concierto ya han dejado huella en Asia, y ahora la expectativa se traslada hacia otras regiones del mundo.

Como parte de esta nueva etapa, el idol de origen hongkonés confirmó que Latinoamérica será protagonista de su recorrido internacional. Los países y ciudades seleccionados formarán parte de una propuesta musical diseñada para estrechar aún más el vínculo con los miles de seguidores que ha conquistado a lo largo de más de una década de trayectoria.

PUEDES VER: Kangin regresa a Perú con su fanmeeting 'Stunning Together': fecha, lugar y entradas

lr.pe

Jackson Wang confirma fechas de su tour en Latinoamérica 2026

Atención, fandom de Jackson Wang. El artista confirmó este 10 de diciembre que su esperado recorrido por Latinoamérica con el 'Magicman 2 World Tour' dará inicio en México, continuará en Brasil y llegará a Chile, siguiendo el orden oficial que se detalla a continuación.

  • México: 20 de abril en Ciudad de México
  • Brasil: 23 de abril en São Paulo
  • Brasil: 25 de abril en Río de Janeiro
  • Chile: 28 de abril en Santiago de Chile
Fechas de Jackson Wang en Latinoamérica. Foto: Team Wang

Fechas de Jackson Wang en Latinoamérica. Foto: Team Wang

PUEDES VER: 'Beso dinamita' capítulo 9 en español latino: ¿a qué hora se estrena en Netflix?

lr.pe

¿Jackson Wang vendrá a Perú en 2026?

Para sorpresa de muchos, países como Perú y Argentina, habituales en las giras internacionales de artistas asiáticos, no figuran en la lista oficial del 'Magicman 2 World Tour' de Jackson Wang. Sin embargo, la esperanza sigue viva entre los fans, ya que el anuncio del cantante incluyó la frase "y más", lo que ha desatado teorías sobre una posible incorporación de ambos destinos. El idol de 30 años y las empresas detrás de la gira, entre ellas Live Nation, mantienen abierta la expectativa, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Mientras tanto, la atención de los seguidores del k-pop y la cultura asiática en la región se centra en otros espectáculos ya confirmados. Entre ellos destacan la llegada de Kangin (exintegrante de SUPER JUNIOR), el debut de NMIXX en Viña del Mar, la participación de KATSEYE y RIIZE en Lollapalooza 2026, además de presentaciones de Yerin y reconocidos actores como Lee Dong Wook y Kang Tae Oh, quienes también forman parte de la ola de artistas que conquistarán América Latina en los próximos meses.

