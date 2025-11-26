MAMA Awards 2025: horario, plataformas oficiales y dónde ver EN VIVO los premios del k-pop desde China

Los MAMA Awards 2025 regresa con una nueva edición, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del K-pop. La premiación se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, reuniendo a superestrellas como G-Dragon, SEVENTEEN, Stray Kids, TXT, BABYMONSTER, TWICE, IVE, RIIZE, ZEROBASEONE y LE SSERAFIM. Además, Jennie se posiciona como la gran favorita del año al liderar la lista de nominaciones con 10 categorías, entre ellas Artista del Año y Canción del Año.

La edición 2025 promete ser una de las más comentadas gracias a su lista de nominados que combina íconos consolidados y rookies de gran crecimiento. Los MAMA Awards, considerados los premios musicales más influyentes de Asia, reconocen a los artistas más destacados del año mediante votación global, ventas musicales y evaluación de expertos.

¿A qué hora ver los MAMA Awards 2025 en vivo?

La ceremonia principal de los MAMA Awards 2025 comenzará el 28 de noviembre a las 7:30 p. m. (horario de Corea del Sur). Previamente, la tradicional alfombra roja iniciará a las 5:30 p. m. (KST), reuniendo a los artistas más influyentes del K-pop en una antesala que suele marcar tendencia global.

Premios MAMA Awards 2025 EN VIVO para México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 28 de noviembre a las 4.30 a. m.

Premios MAMA Awards 2025 EN VIVO para Perú, Colombia y Ecuador: 28 de noviembre a las 5.30 a. m.

Premios MAMA Awards 2025 EN VIVO para Venezuela y Bolivia: 28 de noviembre a las 6.30 a. m.

Premios MAMA Awards 2025 EN VIVO para Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 28 de noviembre a las 7.30 a. m.

Premios MAMA Awards 2025 EN VIVO para España: 28 de noviembre a las 11.00 a. m.

Horarios. Foto: Instagram

¿Dónde y cómo ver completo los premios MAMA Awards 2025?

Los MAMA Awards podrán verse gratis y en tiempo real a través del canal oficial de Mnet en YouTube, la plataforma que permite a los fanáticos de Latinoamérica, España, Europa, Asia y Norteamérica disfrutar del evento sin restricciones. La transmisión incluirá tanto la alfombra roja como las presentaciones musicales y el anuncio de los ganadores.

Para acceder, los usuarios solo deberán ingresar al canal Mnet K-POP en YouTube en el horario correspondiente a su país. En la última edición, además, se habilitaron transmisiones simultáneas en Mnet TV, M2 y KCON Official, permitiendo ampliar el alcance global.

Canales oficial para ver los MAMA Awards 2025. Foto: Instagram

Plataformas oficiales para ver los MAMA Awards 2025 en todo el mundo

En Corea del Sur y Asia:

Mnet

tvN SHOW

TVING

NAVER TV

CHZZK

Transmisión global (YouTube):

Mnet K-POP

Mnet TV

M2

KCON Official

En México, España y Brasil:

Samsung TV Plus – K-POP by CJ ENM

LINEUP de los MAMAS Awards 2025