MAMA Awards 2025 Día 2 EN VIVO: sigue la premiación k-pop de este 29 de noviembre con transmisión desde Hong Kong

Hoy, se celebra el segundo día de la gala de los MAMA Awards 2025 desde Hong Kong y reunirá a destacados idols del k-pop, además de revelar al esperado Artista del Año. Sigue la transmisión en vivo desde China.

MAMA Awards 2025. Foto: composición LR/Instagram
MAMA Awards 2025. Foto: composición LR/Instagram

En su segundo día de premiación, los MAMA Awards 2025 continúan este 29 de noviembre con la entrega de los bonsangs y el esperado daesang, que reconoce lo mejor del k-pop del año. La gala, realizada en Hong Kong, reunirá a destacadas figuras de la industria, con presentaciones de artistas como G-Dragon, aespa, Stray Kids, RIIZE, entre otros grupos que lideran las listas globales.

La primera jornada dejó momentos memorables y esta segunda fecha marcará el cierre del evento, con nuevas presentaciones y anuncios que mantienen en expectativa a los fans. Durante esta última gala, se revelará finalmente al Artista del Año, uno de los premios más importantes y esperados por la comunidad k-pop.

MAMA Awards 2025 Día 2 EN VIVO: sigue la premiación k-pop de este 29 de noviembre

05:43
29/11/2025

AllDay Project abre la noche con una potente presentación de ‘Famous’

El grupo de k-pop inauguró el escenario con una enérgica presentación que dio inicio a la segunda jornada de los MAMA Awards 2025, encendiendo al público desde los primeros minutos del show.

05:36
29/11/2025

Comienza el segundo día de los MAMA Awards 202

Desde Hong Kong inicia la segunda jornada de los MAMA Awards 2025, una noche cargada de presentaciones especiales y los premios más esperados por los fans del k-pop.

mama awards

