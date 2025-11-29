MAMA Awards 2025 Día 2 EN VIVO: sigue la premiación k-pop de este 29 de noviembre con transmisión desde Hong Kong
Hoy, se celebra el segundo día de la gala de los MAMA Awards 2025 desde Hong Kong y reunirá a destacados idols del k-pop, además de revelar al esperado Artista del Año. Sigue la transmisión en vivo desde China.
En su segundo día de premiación, los MAMA Awards 2025 continúan este 29 de noviembre con la entrega de los bonsangs y el esperado daesang, que reconoce lo mejor del k-pop del año. La gala, realizada en Hong Kong, reunirá a destacadas figuras de la industria, con presentaciones de artistas como G-Dragon, aespa, Stray Kids, RIIZE, entre otros grupos que lideran las listas globales.
La primera jornada dejó momentos memorables y esta segunda fecha marcará el cierre del evento, con nuevas presentaciones y anuncios que mantienen en expectativa a los fans. Durante esta última gala, se revelará finalmente al Artista del Año, uno de los premios más importantes y esperados por la comunidad k-pop.
AllDay Project abre la noche con una potente presentación de ‘Famous’
El grupo de k-pop inauguró el escenario con una enérgica presentación que dio inicio a la segunda jornada de los MAMA Awards 2025, encendiendo al público desde los primeros minutos del show.
Comienza el segundo día de los MAMA Awards 202
Desde Hong Kong inicia la segunda jornada de los MAMA Awards 2025, una noche cargada de presentaciones especiales y los premios más esperados por los fans del k-pop.