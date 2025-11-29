MAMA Awards 2025 Día 2 EN VIVO: sigue la premiación k-pop de este 29 de noviembre con transmisión desde Hong Kong

En su segundo día de premiación, los MAMA Awards 2025 continúan este 29 de noviembre con la entrega de los bonsangs y el esperado daesang, que reconoce lo mejor del k-pop del año. La gala, realizada en Hong Kong, reunirá a destacadas figuras de la industria, con presentaciones de artistas como G-Dragon, aespa, Stray Kids, RIIZE, entre otros grupos que lideran las listas globales.

La primera jornada dejó momentos memorables y esta segunda fecha marcará el cierre del evento, con nuevas presentaciones y anuncios que mantienen en expectativa a los fans. Durante esta última gala, se revelará finalmente al Artista del Año, uno de los premios más importantes y esperados por la comunidad k-pop.