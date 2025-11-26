HOYSuscripcion LR Focus

Salsero Alexander Abreu celebrará a lo grande su 18° aniversario en Lima junto a artistas invitados

Alexander Abreu & Havana D’ Primera anuncian segunda presentación en Lima, celebrando su 18° aniversario musical el 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Scencia.

El concierto de Alexander Abreu será parte del ‘Palmeras Festival’, que reúne a iconos de la timba y salsa como Issac Delgado y Los Van Van, prometiendo una noche inolvidable. Foto: difusión.
Gracias a la enorme acogida del público peruano, Alexander Abreu & Havana D’ Primera anunciaron una segunda presentación en Lima. El icónico trompetista cubano celebrará su 18° aniversario musical este domingo 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Scencia, ubicado en La Molina.

“Perú es mi casa. Estoy agradecido por las muestras de amor y cariño. Regreso a dar una buena descarga de música y en especial para festejar con todos ustedes mis 18 años de trayectoria musical”, expresó Alexander Abreu.

El icónico trompetista cubano celebrará su 18° aniversario musical este domingo 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina. Foto: difusión.

Alexander Abreu estará acompañado de colegas y amigos

El concierto de Alexander Abreu forma parte del ‘Palmeras Festival’, una propuesta que busca reunir lo mejor de la timba y la salsa cubana en un solo escenario. En esta edición especial, Abreu estará acompañado por grandes referentes del género como Issac Delgado, Los Van Van, Alain Pérez, Manolín ‘El Médico de la Salsa’, Pedro Calvo, Charanga Habanera, Mayito Rivera y Leo Vera, entre otros artistas de renombre.

“No queremos que nadie se quede fuera. ‘Palmeras Festival’ nació para traer a Lima los conciertos de timba y salsa cubana que siempre soñamos, con producciones de clase mundial y precios accesibles en preventa”, señalan los organizadores del festival.

¿Cómo conseguir entradas para el show?

Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket, y los organizadores recomiendan comprarlas con anticipación para aprovechar el 30% de descuento disponible hasta el jueves 27 de noviembre.

